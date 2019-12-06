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Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
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РИА Новости

Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

05:27 06.12.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Совет безопасности ООН на заседании 18 декабря обсудит выполнение резолюции по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг Небензя в Вашингтоне принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США Дональдом Трампом.
"Совбез по Ирану соберется, даже не столько по Ирану, по выполнению резолюции 2231. Он соберется в независимости от того, что сказал президент (США Дональд) Трамп, 18 декабря, в соответствии с планами графика Совета безопасности, и там будет обсуждение выполнения и невыполнения резолюции 2231. Это не популярный вопрос, независящий от того, что сегодня говорил президент Трамп журналистам", - сказал Небензя.
В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы.
США вышли из СВПД в 2018 году. В ответ Иран начал поэтапный выход из соглашения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
05:18
Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
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