Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

"Совбез по Ирану соберется, даже не столько по Ирану, по выполнению резолюции 2231. Он соберется в независимости от того, что сказал президент (США Дональд) Трамп, 18 декабря, в соответствии с планами графика Совета безопасности, и там будет обсуждение выполнения и невыполнения резолюции 2231. Это не популярный вопрос, независящий от того, что сегодня говорил президент Трамп журналистам", - сказал Небензя.