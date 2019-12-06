Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН

"Сейчас сюда приехал постоянный представитель (США Келли Крафт), она демонстрирует настрой на углубление этого сотрудничества. К ней хорошо очень относятся коллеги мои, кстати говоря, и я в том числе. Это сегодня отмечалось на встрече у президента, все его благодарили за это назначение. Так что, я думаю, перспективы хорошие", - сказал Небензя.