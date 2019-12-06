Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. У России и США есть хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг Небензя в Вашингтоне принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США Дональдом Трампом.
"Сейчас сюда приехал постоянный представитель (США Келли Крафт), она демонстрирует настрой на углубление этого сотрудничества. К ней хорошо очень относятся коллеги мои, кстати говоря, и я в том числе. Это сегодня отмечалось на встрече у президента, все его благодарили за это назначение. Так что, я думаю, перспективы хорошие", - сказал Небензя.
Он напомнил, что РФ сотрудничает с США в ООН ежедневно. "Варимся в этом соку почти 365 дней в году и почти 24 часа в сутки. Поэтому говорить о перспективах нет смысла, потому что мы и так активно и тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами", - добавил постпред.