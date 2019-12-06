СМИ: в США не нашли участия разведки в "российском расследовании"

Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

© AP Photo / Patrick Semansky Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Прокурор, назначенный для изучения истоков "российского расследования", заявил, что не нашел доказательств того, что оно было спланировано сотрудниками американской разведки, сообщает газета Прокурор, назначенный для изучения истоков "российского расследования", заявил, что не нашел доказательств того, что оно было спланировано сотрудниками американской разведки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее со ссылкой на данное издание и его источники сообщалось, что генпрокурор США Уильям Барр разошелся во мнении с генеральным инспектором министерства юстиции США Майклом Хоровицем по ключевым вопросам в "российском расследовании". Перед этим газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Хоровиц не нашел доказательств того, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб Дональда Трампа во время его предвыборной президентской кампании в 2016 году. Доклад Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.

При этом неназванные источники сообщили Washington Post, что офис Хоровица связался с прокурором Джоном Дарэмом, которого Барр лично назначил для ведения отдельного расследования по "российскому" делу. Хоровиц попытался выяснить, был ли мальтийский профессор Джозеф Мифсуд, который в 2016 году якобы сообщил Джорджу Пападопулосу – в то время советнику предвыборного штаба Трампа – о наличии у российской стороны электронной переписки, компрометирующей Хиллари Клинтон, агентом разведки и пытался ли он помешать кампании.

По словам источников издания, американские спецслужбы заявили, что профессор не был их агентом. Хоровиц обсудил этот вопрос с Дарэмом, который отметил, что у него нет доказательств, противоречащих этой оценке.

В октябре миланская газета Corriere della Sera сообщила, что Барр несколько раз посещал столицу Италии для встреч с руководителями местных спецслужб в поисках информации, опровергающей якобы имевший место сговор между президентом Дональдом Трампом и российскими властями. По данным газеты, Барра прежде всего интересовала судьба Мифсуда. С октября 2017 года местонахождение Мифсуда неизвестно.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.