РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T07:14+0300
https://ria.ru/20191206/1562034698.html
Байден вступил в перепалку с избирателем на предвыборной встрече
https://cdn21.img.ria.ru/images/102676/42/1026764209_0:121:2000:1246_1036x0_80_0_0_bad7d1343b94ca59f7b73ed21db5f03d.jpg
РИА Новости

Байден вступил в перепалку с избирателем на предвыборной встрече

01:52 06.12.2019 (обновлено: 07:14 06.12.2019)
4410
© AP Photo / Winslow TownsonВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден
© AP Photo / Winslow Townson
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
Байден назвал избирателя "чертовым лжецом" и "толстым", а также заявил, что тот слишком стар, чтобы за него голосовать.
Избиратель заявил, что Байден в бытность вице-президентом "продавал" доступ к президенту Бараку Обаме, устраивая своих детей на хорошие должности.
"Вы послали своего сына, чтобы получить работу и работать на газовую компанию, хотя он ничего не знал о газе. Это делалось, чтобы получить доступ к президенту. Вы продаете доступ к президенту", - заявил избиратель.
"Ты чертов лжец! Это неправда, и никто такого никогда не говорил, никто такого не доказал", - заявил в ответ Байден.
Бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Трамп подозревает, что Байден-старший добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
24 ноября, 11:37
Адвокат Трампа рассказал о свидетелях "преступлений" Байдена
В определенный момент Байден назвал избирателя "толстяком", а он в ответ заметил, что тот выносит критику не больше, чем нынешний президент Дональд Трамп. Он добавил, что не будет голосовать за Байдена, поскольку тот "почти так же стар", как и он сам. Избиратель заявил, что ему 83 года и что он не считает, что его мыслительные способности сохранились на уровне 30-летней давности. В ответ 77-летний кандидат парировал, что избиратель слишком стар, чтобы за него голосовать. "Я не виду сидячий образ жизни. Хочешь проверить, в какой я форме, давай вместе сделаем отжимания, побегаем, что хочешь, или давай проверим IQ", - заявил Байден.
Избиратель отказался назвать свое имя журналистам.
Пресс-секретарь Байдена заявила, что тот не называл избирателя толстым (fat), а якобы употребил слово "факты" (facts). Однако на видеозаписи отчетливо слышится слово "толстый", да и слово "факты" в данном предложении смотрелось бы странно.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
25 октября, 08:00
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
10541104
Обсудить 3
Хантер БайденПрезидентские выборы в СШАДжозеф БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Владимир Познер
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
В Сочи стартует горнолыжный сезон
Женщина держит таблетку
Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
Спасатели на руках вынесли на сушу женщину, чья машина утонула в луже
ВЦИОМ узнал, каких людей россияне считают "героями своего времени"
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
Автозаправочная станция
Новак рассказал о цене на топливо в России в 2020 году
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года
Контр-адмирал рассказал о столкновении с американским кораблем у Крыма
Зеленский говорит с пранкером
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Индейка
Пользователей соцсетей удивило фото индейки на предполетном досмотре
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния