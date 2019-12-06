Байден вступил в перепалку с избирателем на предвыборной встрече

"Вы послали своего сына, чтобы получить работу и работать на газовую компанию, хотя он ничего не знал о газе. Это делалось, чтобы получить доступ к президенту. Вы продаете доступ к президенту", - заявил избиратель.

В определенный момент Байден назвал избирателя "толстяком", а он в ответ заметил, что тот выносит критику не больше, чем нынешний президент Дональд Трамп. Он добавил, что не будет голосовать за Байдена, поскольку тот "почти так же стар", как и он сам. Избиратель заявил, что ему 83 года и что он не считает, что его мыслительные способности сохранились на уровне 30-летней давности. В ответ 77-летний кандидат парировал, что избиратель слишком стар, чтобы за него голосовать. "Я не виду сидячий образ жизни. Хочешь проверить, в какой я форме, давай вместе сделаем отжимания, побегаем, что хочешь, или давай проверим IQ", - заявил Байден.