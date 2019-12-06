Байден вступил в перепалку с избирателем на предвыборной встрече

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
Байден назвал избирателя "чертовым лжецом" и "толстым", а также заявил, что тот слишком стар, чтобы за него голосовать.
Избиратель заявил, что Байден в бытность вице-президентом "продавал" доступ к президенту Бараку Обаме, устраивая своих детей на хорошие должности.
"Вы послали своего сына, чтобы получить работу и работать на газовую компанию, хотя он ничего не знал о газе. Это делалось, чтобы получить доступ к президенту. Вы продаете доступ к президенту", - заявил избиратель.
"Ты чертов лжец! Это неправда, и никто такого никогда не говорил, никто такого не доказал", - заявил в ответ Байден.
Бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Трамп подозревает, что Байден-старший добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.
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В определенный момент Байден назвал избирателя "толстяком", а он в ответ заметил, что тот выносит критику не больше, чем нынешний президент Дональд Трамп. Он добавил, что не будет голосовать за Байдена, поскольку тот "почти так же стар", как и он сам. Избиратель заявил, что ему 83 года и что он не считает, что его мыслительные способности сохранились на уровне 30-летней давности. В ответ 77-летний кандидат парировал, что избиратель слишком стар, чтобы за него голосовать. "Я не виду сидячий образ жизни. Хочешь проверить, в какой я форме, давай вместе сделаем отжимания, побегаем, что хочешь, или давай проверим IQ", - заявил Байден.
Избиратель отказался назвать свое имя журналистам.
Пресс-секретарь Байдена заявила, что тот не называл избирателя толстым (fat), а якобы употребил слово "факты" (facts). Однако на видеозаписи отчетливо слышится слово "толстый", да и слово "факты" в данном предложении смотрелось бы странно.
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