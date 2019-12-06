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Глава Минэнерго оценил тактику властей для стабилизации цен на топливо
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РИА Новости

Глава Минэнерго оценил тактику властей для стабилизации цен на топливо

01:31 06.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка
Заправочная колонка
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Власти РФ выбрали правильную тактику для стабилизации цен на топливо: рынок сегодня стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"Благодаря "демпферу", удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики - рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года", - приводятся в статье слова Новака.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
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