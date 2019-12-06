Глава Минэнерго оценил тактику властей для стабилизации цен на топливо

Власти РФ выбрали правильную тактику для стабилизации цен на топливо: рынок сегодня стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции, говорится в статье министра энергетики РФв журнале

"Благодаря "демпферу", удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики - рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года", - приводятся в статье слова Новака.