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Новак: строительство "Северного потока — 2" ведется по графику
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РИА Новости

Новак: строительство "Северного потока — 2" ведется по графику

01:23 06.12.2019 (обновлено: 01:27 06.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по графику, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"По графику ведется строительство газопровода "Северный поток-2", значительную роль в этом сыграло своевременно выданное разрешение Дании на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это в очередной раз подтверждает экономическую целесообразность проекта и заинтересованность европейских партнеров в гарантированном обеспечении энергоресурсами", - приводятся в статье слова Новака.
В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года. До этого срок официально обозначался как конец 2019 года. Начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко в конце ноября сообщил, что Nord Stream 2 AG и "Газпром" работают над различными вариантами срока ввода газопровода "Северный поток-2", ход реализации проекта зависит от погодного фактора.
Энергетическое агентство Дании (DEA) в конце октября выдало разрешение на строительство последнего участка газопровода "Северный поток-2" - к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны. Однако оно вступило в действие только 28 ноября, именно тогда оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил право на прокладку датского участка. В четверг глава OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Американский сенатор Крис Мерфи
Вчера, 12:14Сказано в эфире
Эксперт: в США просчитывают последствия "атаки" на "Северный поток-2" Американский конгрессмен Крис Мерфи признал невозможность остановить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это заявление, отметив, что в США понимают, на кого им придется устраивать "атаку".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток — 2Александр НовакДмитрий КозакРоссияЭкономика
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