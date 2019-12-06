Новак: строительство "Северного потока — 2" ведется по графику

"По графику ведется строительство газопровода "Северный поток-2", значительную роль в этом сыграло своевременно выданное разрешение Дании на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это в очередной раз подтверждает экономическую целесообразность проекта и заинтересованность европейских партнеров в гарантированном обеспечении энергоресурсами", - приводятся в статье слова Новака.

Энергетическое агентство Дании (DEA) в конце октября выдало разрешение на строительство последнего участка газопровода "Северный поток-2" - к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны. Однако оно вступило в действие только 28 ноября, именно тогда оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил право на прокладку датского участка. В четверг глава OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".

Американский конгрессмен Крис Мерфи признал невозможность остановить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это заявление, отметив, что в США понимают, на кого им придется устраивать "атаку".

Эксперт: в США просчитывают последствия "атаки" на "Северный поток-2" Американский конгрессмен Крис Мерфи признал невозможность остановить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это заявление, отметив, что в США понимают, на кого им придется устраивать "атаку".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".