Пользователей соцсетей удивило фото индейки на предполетном досмотре

На фото — обычная служба безопасности аэропорта, с конвейерной лентой, чемоданами и сумками. Пассажиры, снявшие обувь, проходят через сканер. А в центре снимка спокойно стоит индейка.

В комментариях под постом птицу называют "агентом Управления транспортной безопасности", добавляя: "Здесь не на что смотреть". А также интересуются предысторией этого снимка и шутят: "Какой породы эта собака?"