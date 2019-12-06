Пользователей соцсетей удивило фото индейки на предполетном досмотре

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В инстаграме появилась фотография индейки в районе предполетного досмотра пассажиров, которая удивила пользователей соцсети, сообщает The Express.
На фото — обычная служба безопасности аэропорта, с конвейерной лентой, чемоданами и сумками. Пассажиры, снявшие обувь, проходят через сканер. А в центре снимка спокойно стоит индейка.
В комментариях под постом птицу называют "агентом Управления транспортной безопасности", добавляя: "Здесь не на что смотреть". А также интересуются предысторией этого снимка и шутят: "Какой породы эта собака?"
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