Ирина Шейк шокировала пользователей сети фотографией с огромной змеей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в инстаграме фотографию, на которой снялась с огромной змеей, чем шокировала пользователей социальной сети.
В кадр попали только ноги супермодели, край топа, украшенного сверкающими камнями, и рептилия, ползающая по ее телу. Она и напугала многих подписчиков Ирины.
"Боже мой", — написала @whois_pan.
"Какая ты смелая. Я бы умерла от сердечного приступа", — прокомментировала @angela534pd.
"Нет! Только не это", — присоединилась @sori_nyc.
"Я бы так не смогла", — заявила @guanse.
Бывшая возлюбленная актера Брэдли Купера пока не рассказала, для какого проекта была сделана такая экзотическая фотосессия.
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