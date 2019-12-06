Ирина Шейк шокировала пользователей сети фотографией с огромной змеей

Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в инстаграме фотографию, на которой снялась с огромной змеей, чем шокировала пользователей социальной сети.

В кадр попали только ноги супермодели, край топа, украшенного сверкающими камнями, и рептилия, ползающая по ее телу. Она и напугала многих подписчиков Ирины.

"Боже мой", — написала @whois_pan.

"Какая ты смелая. Я бы умерла от сердечного приступа", — прокомментировала @angela534pd.

"Нет! Только не это", — присоединилась @sori_nyc.

"Я бы так не смогла", — заявила @guanse.