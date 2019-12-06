РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-06T01:14+0300
https://ria.ru/20191206/1561998357.html
Ирина Шейк шокировала пользователей сети фотографией с огромной змеей
https://cdn22.img.ria.ru/images/152030/62/1520306294_0:0:2739:1541_1036x0_80_0_0_9f8dfdeb5aeaf192c3386b1c92fe3c0c.jpg
РИА Новости

Ирина Шейк шокировала пользователей сети фотографией с огромной змеей

01:14 06.12.2019
545
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк разместила в инстаграме фотографию, на которой снялась с огромной змеей, чем шокировала пользователей социальной сети.
В кадр попали только ноги супермодели, край топа, украшенного сверкающими камнями, и рептилия, ползающая по ее телу. Она и напугала многих подписчиков Ирины.
"Боже мой", — написала @whois_pan.
"Какая ты смелая. Я бы умерла от сердечного приступа", — прокомментировала @angela534pd.
"Нет! Только не это", — присоединилась @sori_nyc.
"Я бы так не смогла", — заявила @guanse.
Бывшая возлюбленная актера Брэдли Купера пока не рассказала, для какого проекта была сделана такая экзотическая фотосессия.
Супермодель Ирина Шейк
19 ноября, 23:45Культура
Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim
000000
КультураСтиль жизниНовости культурыИрина Шейк
Рекомендуем
Кадр из мультфильма Фиксики
Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
Девушка в наушниках
Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
Американский актер Адам Сэндлер
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 89-й церемонии вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес
Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи об измене
Портфель чиновника
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларацию о конфликте интересов
Индейка
Пользователей соцсетей удивило фото индейки на предполетном досмотре
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество
Режиссер Илья Хржановский
Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма
Чебоксары
В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры
Актер Том Холланд
Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния