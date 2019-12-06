Обучение со стипендией: Курганская область поможет молодым матерям

Со следующего года жительницы региона в случае потери работы смогут обратиться в службу занятости и пройти бесплатные трехмесячные курсы переобучения по востребованным специальностям. Кроме того, в период учебы они будут получать стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда в области.