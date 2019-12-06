РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-06T12:14+0300
https://ria.ru/20191206/1561968433.html
Обучение со стипендией: Курганская область поможет молодым матерям
https://cdn24.img.ria.ru/images/155723/07/1557230723_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_e351db0913317920b1031df777c867fa.jpg
РИА Новости

Обучение со стипендией: Курганская область поможет молодым матерям

08:00 06.12.2019 (обновлено: 12:14 06.12.2019)
124
© Depositphotos / GaretsworkshopЖенщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом
© Depositphotos / Garetsworkshop
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Женщины с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, получат дополнительную социальную поддержку от властей Курганской области.
Со следующего года жительницы региона в случае потери работы смогут обратиться в службу занятости и пройти бесплатные трехмесячные курсы переобучения по востребованным специальностям. Кроме того, в период учебы они будут получать стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда в области.
Семейный капитал: как в России поддерживают матерей и детей
27 ноября, 07:55Хорошие новости
Семейный капитал: как в России поддерживают матерей и детей
Исследование, проведенное региональными властями, показало, что каждая пятая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком или имеющая детей-дошкольников, заинтересовалась проектом и намерена пройти переобучение.
Как сообщили в правительстве Курганской области, программа будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография". С 2020 по 2024 год на эти цели предусмотрено 12,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.
400100
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиКурганская область
Рекомендуем
Посетители передвижного консультативно-диагностического центра в кабинете флюорографии
Диагностика на Дону: как работают передвижные медицинские комплексы
Врач проводит осмотр пациентки на дому
Врач на дом: как работает приложение по вызову специалиста в Якутске
Фрагмент фрески Александр Невский
Кто мог отравить Александра Невского
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
Строительство водоочистных сооружений в Лянторе
В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом
Пес в камышловском приюте
Зоозащитники: в свердловском приюте для собак устроили концлагерь
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Митрополит Волоколамский Иларион
В РПЦ назвали разрешение суррогатного материнства шагом к клонированию
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Участники акции Займись делом, а не языком в Киеве
"Украинские области России". О чем мечтает Киев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния