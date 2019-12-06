Обучение со стипендией: Курганская область поможет молодым матерям

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Женщины с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, получат дополнительную социальную поддержку от властей Курганской области.
Со следующего года жительницы региона в случае потери работы смогут обратиться в службу занятости и пройти бесплатные трехмесячные курсы переобучения по востребованным специальностям. Кроме того, в период учебы они будут получать стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда в области.
Исследование, проведенное региональными властями, показало, что каждая пятая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком или имеющая детей-дошкольников, заинтересовалась проектом и намерена пройти переобучение.
Как сообщили в правительстве Курганской области, программа будет реализовываться в рамках национального проекта "Демография". С 2020 по 2024 год на эти цели предусмотрено 12,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.