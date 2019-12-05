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Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет
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РИА Новости

Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет

22:23 05.12.2019 (обновлено: 22:26 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
"Гособвинитель запросил наказание: Егору Лесных - 4 года колонии общего режима, Максиму Мартинцову - 3,5 года, а также Александру Мыльникову - 3 года", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.
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Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".
Мыльников содержится под домашним арестом, двое других фигурантов - в СИЗО.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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