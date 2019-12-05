Трем фигурантам дела об акциях в Москве запросили до четырех лет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прокурор запросил от 3 до 4 лет колонии общего режима для троих обвиняемых в применении насилия к бойцам Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, подсудимые отказались признавать себя виновными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы

"Гособвинитель запросил наказание: Егору Лесных - 4 года колонии общего режима, Максиму Мартинцову - 3,5 года, а также Александру Мыльникову - 3 года", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.

Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Мыльников содержится под домашним арестом, двое других фигурантов - в СИЗО.