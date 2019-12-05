Любимов: образование стало одним из приоритетов в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Развитие системы общего образования, рост его качества является одной из приоритетных задач в Рязанской области, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии областного форума "Директор школы – 2019".
Приветствуя участников мероприятия, губернатор отметил, что форум, объединивший более 300 руководителей школ региона, является уникальной дискуссионной площадкой.
"В таком формате можно не только вести серьезный разговор по существу. Можно конструктивно обсуждать проблемные вопросы и совместно искать пути их преодоления. И, как говорят, сверять часы в нашей общей работе по решению задач, поставленных федеральным центром. Одна из главных – развитие системы общего образования, рост его качества. Это направление всегда было и остается в зоне повышенного внимания областного правительства. Национальный проект "Образование", в который Рязанская область активно включилась, поможет нам более эффективно вести работу по развитию этого сектора отрасли", – сказал Николай Любимов.
Глава региона подчеркнул, что современной школой должен управлять современный, эффективный руководитель.
"Форум как раз и нацелен на то, чтобы оказать вам содействие в освоении особенностей управления в современных условиях. Это достигается за счет целого ряда факторов – роста профессиональных компетенций, внедрения результативного и инновационного менеджмента, лучших практик организации образовательного процесса, воспитательной работы", – сказал губернатор.
В рамках форума состоялись выступления экспертов, интерактивное обсуждение наиболее актуальных вопросов развития системы общего образования, а также прошла презентация информационно-управленческой платформы "Успех руководителя образовательной организации".