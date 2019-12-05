Любимов: образование стало одним из приоритетов в Рязанской области

"В таком формате можно не только вести серьезный разговор по существу. Можно конструктивно обсуждать проблемные вопросы и совместно искать пути их преодоления. И, как говорят, сверять часы в нашей общей работе по решению задач, поставленных федеральным центром. Одна из главных – развитие системы общего образования, рост его качества. Это направление всегда было и остается в зоне повышенного внимания областного правительства. Национальный проект "Образование", в который Рязанская область активно включилась, поможет нам более эффективно вести работу по развитию этого сектора отрасли", – сказал Николай Любимов.