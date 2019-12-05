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Антонов ответил на обвинения США в "связях" России с хакерами
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РИА Новости

Антонов ответил на обвинения США в "связях" России с хакерами

21:25 05.12.2019 (обновлено: 21:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения Вашингтона в том, что правительство России связано с задержанными ранее хакерами.
Ранее США заподозрили россиянина Максима Якубца и проживающего в России Игоря Турашева в компьютерном взломе и банковском мошенничестве с помощью вирусов Bugat и Zeus.
Минфин США утверждал, что среди людей, замешанных в этом деле, - "два сотрудника ФСБ и их преступные подельники, скомпрометировавшие учетные записи электронной почты Yahoo, что вылилось в потери в миллионы долларов".
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"Сегодня администрация США под предлогом борьбы с киберугрозами расширила черные списки, в которые вновь попали граждане России и несколько наших компаний", - написал посол в Facebook.
Он назвал обвинения беспочвенными и подчеркнул, что "никаких доказательств не представлено". Антонов отметил, что подобная практика стала нормой для Запада.
"Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника", - заявил посол.
Он подчеркнул, что такая риторика мешает налаживанию отношений между странами.
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Американцы сдаются русским хакерам: "Путин получает что хочет"
3942003
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