Антонов ответил на обвинения США в "связях" России с хакерами

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Посол в США Посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения Вашингтона в том, что правительство России связано с задержанными ранее хакерами.

Ранее США заподозрили россиянина Максима Якубца и проживающего в России Игоря Турашева в компьютерном взломе и банковском мошенничестве с помощью вирусов Bugat и Zeus.

Минфин США утверждал, что среди людей, замешанных в этом деле, - "два сотрудника ФСБ и их преступные подельники, скомпрометировавшие учетные записи электронной почты Yahoo, что вылилось в потери в миллионы долларов".

"Сегодня администрация США под предлогом борьбы с киберугрозами расширила черные списки, в которые вновь попали граждане России и несколько наших компаний", - написал посол в Facebook

Он назвал обвинения беспочвенными и подчеркнул, что "никаких доказательств не представлено". Антонов отметил, что подобная практика стала нормой для Запада.

"Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника", - заявил посол.