Рязанский губернатор отметил важность волонтерства

РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Волонтерская деятельность стала сегодня лучшей формой общественной активности в России, заявил в четверг губернатор Волонтерская деятельность стала сегодня лучшей формой общественной активности в России, заявил в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на награждении самых активных участников волонтерского движения региона.

День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.

В этот день Любимов вручил в региональном правительстве знаки губернатора "Доброволец Рязанской области" самым активным участникам волонтерского движения. По его словам, ответственность и отзывчивость рязанцев, которые выбрали своим жизненным ориентиром благородную миссию волонтерства, их реальные дела достойны восхищения и уважения.

"Каждый из вас, вне зависимости от возраста и рода занятий, - живой пример бескорыстия, смелости, готовности прийти на помощь ближнему. Волонтерская деятельность стала лучшей формой общественной активности сегодня. Я рад, что добровольчество так развито в Рязанской области. Год назад рязанское движение объединяло 25 тысяч человек. Сегодня вас уже более 45 тысяч. Растет и список добрых и нужных дел, совершаемых вами", – сказал Любимов.

Глава региона высоко оценил вклад и участие волонтеров в пилотной федеральной программе по созданию системы долговременного ухода в регионе, в региональном проекте "Нам есть кем гордиться", посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, всероссийской патриотической акции "Красная гвоздика", в настройке и установке жителям региона оборудования для приема цифрового телевещания. По словам губернатора, рязанцы стали также активными участниками первой сессии пилотного проекта "Волонтеры наследия", который реализует в 2019 году минкультуры России в рамках нацпроекта "Культура".

"Без участия добровольцев сейчас не обходится ни одно нужное дело. Вы действительно очень помогаете. Правительство Рязанской области со своей стороны намерено и впредь оказывать добровольческому движению всемерную поддержку. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в сложном, но очень нужном обществу деле!" – сказал глава региона.