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Рязанская область
Рязанская область
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Рязанский губернатор отметил важность волонтерства
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РИА Новости

Рязанский губернатор отметил важность волонтерства

20:47 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Волонтерская деятельность стала сегодня лучшей формой общественной активности в России, заявил в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на награждении самых активных участников волонтерского движения региона.
День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.
В этот день Любимов вручил в региональном правительстве знаки губернатора "Доброволец Рязанской области" самым активным участникам волонтерского движения. По его словам, ответственность и отзывчивость рязанцев, которые выбрали своим жизненным ориентиром благородную миссию волонтерства, их реальные дела достойны восхищения и уважения.
"Каждый из вас, вне зависимости от возраста и рода занятий, - живой пример бескорыстия, смелости, готовности прийти на помощь ближнему. Волонтерская деятельность стала лучшей формой общественной активности сегодня. Я рад, что добровольчество так развито в Рязанской области. Год назад рязанское движение объединяло 25 тысяч человек. Сегодня вас уже более 45 тысяч. Растет и список добрых и нужных дел, совершаемых вами", – сказал Любимов.
Глава региона высоко оценил вклад и участие волонтеров в пилотной федеральной программе по созданию системы долговременного ухода в регионе, в региональном проекте "Нам есть кем гордиться", посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, всероссийской патриотической акции "Красная гвоздика", в настройке и установке жителям региона оборудования для приема цифрового телевещания. По словам губернатора, рязанцы стали также активными участниками первой сессии пилотного проекта "Волонтеры наследия", который реализует в 2019 году минкультуры России в рамках нацпроекта "Культура".
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"Без участия добровольцев сейчас не обходится ни одно нужное дело. Вы действительно очень помогаете. Правительство Рязанской области со своей стороны намерено и впредь оказывать добровольческому движению всемерную поддержку. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в сложном, но очень нужном обществу деле!" – сказал глава региона.
Знак губернатора "Доброволец Рязанской области" – специальная награда за значительный вклад в развитие волонтерства – вручается в регионе второй год. В 2019 году им награждены 50 человек: студенты, школьники, педагоги и сотрудники образовательных учреждений, центров детского творчества, работники сферы здравоохранения, библиотекари, активисты общественных организаций, поисковых отрядов, добровольных пожарных команд, движения "Волонтеры Победы", "Серебряные волонтеры", представители регионального отделения Всероссийского межнационального союза молодежи.
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Волонтерство как путь к счастью и здоровьюПятого декабря отмечают Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Он учрежден по предложению ООН. Сегодня во всем мире насчитывается более 150 миллионов человек, которые посвятили себя волонтерству.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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