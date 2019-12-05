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В МИД предупредили об угрозе развала иранской сделки
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РИА Новости

В МИД предупредили об угрозе развала иранской сделки

20:45 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Угроза того, что разрушительные процессы вокруг СВПД приобретают необратимый характер, повысилась, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Проблемы не решаются, они накапливаются, и в итоге мы можем оказаться в ситуации, когда не действия Ирана по сокращению его объема обязательств, а бездействие участников СВПД с точки зрения обеспечения жизнеспособности этой договоренности приобретет необратимый характер",- заявил журналистам Рябков.
По его словам, с этой точки зрения "угроза остаться на перроне, когда поезд пойдет дальше, она повышается, и об этом мы будем говорить завтра". "Здесь нет ни грамма преувеличения, наша озабоченность происходящим очень серьезна",- подчеркнул он.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковИранБезопасностьВ мире
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