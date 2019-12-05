РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T19:55+0300
https://ria.ru/20191205/1562028028.html
В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
https://cdn22.img.ria.ru/images/153355/43/1533554389_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_cec7bcae8a37dea06fb007abf9e3f571.jpg
РИА Новости

В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса

19:55 05.12.2019
2892
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. ПО его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.
"Попытки Киева выбрать для себя удобных переговорщиков от Донбасса на переговорах контактной группы – это очередная абсурдная идея, которая равноценна отказу от выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По словам Дейнего, вот "вопрос мира на Донбассе – это предмет обсуждения противоборствующих сторон". "И только в диалоге с реальными представителями республик Донбасса можно рассчитывать на продвижение в мирном урегулировании конфликта. И только представители этих республик имеют и полномочия, и механизмы реализации договоренностей, достигнутых на переговорах контактной группы, что неоднократно доказывали на практике", - считает полпред ЛНР.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 19:35
ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"
Дейнего считает, что Киев как был до сих пор не в состоянии обеспечить выполнение своих обязательств, так и "продолжает манипулировать вопросами минских переговоров вплоть до заявлений об отказе от обязательств или смены "неугодных переговорщиков".
3420000
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакЛНРДНРВладислав ДейнегоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Украинские военные
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
В Совфеде оценили заявление Киева о плане "Б" по Донбассу
Донбасс
В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе
Владелец парка Тайган Олег Зубков
Директор парка львов "Тайган" в Крыму раскритиковал закрытие зверинца
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией
Врач анализирует рентген легких
Ученые нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением вейпа
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Программный код на экране ноутбука
Минюст США рассказал о "разрушительных" действиях россиянина Якубца
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Флаг Соединенных Штатов Америки
В России прокомментировали введение новых санкций США
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния