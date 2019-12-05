В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса

ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Идея Киева заменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе равносильна отказу от минских соглашений, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. ПО его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.

"Попытки Киева выбрать для себя удобных переговорщиков от Донбасса на переговорах контактной группы – это очередная абсурдная идея, которая равноценна отказу от выполнения минских соглашений", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

По словам Дейнего, вот "вопрос мира на Донбассе – это предмет обсуждения противоборствующих сторон". "И только в диалоге с реальными представителями республик Донбасса можно рассчитывать на продвижение в мирном урегулировании конфликта. И только представители этих республик имеют и полномочия, и механизмы реализации договоренностей, достигнутых на переговорах контактной группы, что неоднократно доказывали на практике", - считает полпред ЛНР.