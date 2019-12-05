В Чечне произошел пожар на АЗС

ГРОЗНЫЙ, 5 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском городе Шали, пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сигнал о пожаре поступил в 16.42. Горели три топливораздаточные колонки и пять легковых автомобилей. Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. На данный момент пожар полностью ликвидирован", - отмечает ведомство.

Спасатели своевременно эвакуировали людей, перекрыли дорогу, ведущую к месту происшествия.

Были приняты меры по защите емкостей с топливом, а также расположенных вблизи строений.

"Работа пожарных осложнялась угрозой взрыва, но благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников МЧС перехода огня на емкости с топливом и последующего взрыва не допущено. Спасено также расположенное вблизи трехэтажное офисное здание и двухэтажный магазин", - подчеркивается в сообщении.