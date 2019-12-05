РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-05T18:54+0300
https://ria.ru/20191205/1562025406.html
В Дагестане открыта еще одна школа по проекту капремонта "100 школ"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:0:3304:1858_1036x0_80_0_0_6ad5afcdff58e55c069eaa7d1b10ad2d.jpg
РИА Новости

В Дагестане открыта еще одна школа по проекту капремонта "100 школ"

18:54 05.12.2019
57
© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Средняя школа сдана в эксплуатацию после капремонта в Гумбетовском районе Дагестана; ремонтные работы были организованы в рамках программы "100 школ", инициированной главой Дагестана Владимиром Васильевым.
В школе заменена крыша, заменены полы, отремонтированы учебные кабинеты, установлена паровая отопительная система, сообщают власти муниципалитета.
"В прошлом году школа была в ветхом состоянии и на грани закрытия из-за отсутствия средств для восстановления. Благодаря реализации данной программы, инициированной главой Дагестана Владимиром Васильевым, в школе проведена масштабная работа по обновлению и благоустройству", – сказал на церемонии открытия замглавы администрации района Магомед Карагишиев.
Запущенный в 2018 году проект "100 школ", как и дополнивший его в этом году проект "150 школ", предусматривают софинансирование ремонта и строительства учебных заведений из бюджетов муниципалитетов, а также за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Как ранее сообщал глава Дагестана, за первый год реализации проекта было отремонтировано 117 школ.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
4 декабря, 17:21Республика Дагестан
Васильев: проект "100 школ" повысил качество образования в Дагестане
200000
Обсудить 0
Республика ДагестанВладимир Васильев
Рекомендуем
Вид на дагестанский город Махачкала
В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Васильев: проект "100 школ" повысил качество образования в Дагестане
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанский губернатор отметил важность волонтерства
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
Горнолыжные курорты Кубани ожидают более 365 тысяч гостей зимой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань стала одним из победителей Международного форума добровольцев
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
В Кизляре благоустроены 11 дворовых и общественных территорий
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
Васильев: Дагестан потратит на улучшение водоснабжения 2 млрд рублей
Тушение лесных пожаров
Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Нэнси Пелоси
Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов
Вид на село в Дагестане
Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов награжден орденом "За заслуги перед Дагестаном"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния