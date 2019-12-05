В Дагестане открыта еще одна школа по проекту капремонта "100 школ"

МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Средняя школа сдана в эксплуатацию после капремонта в Гумбетовском районе Дагестана; ремонтные работы были организованы в рамках программы "100 школ", инициированной главой Дагестана Средняя школа сдана в эксплуатацию после капремонта в Гумбетовском районе Дагестана; ремонтные работы были организованы в рамках программы "100 школ", инициированной главой Дагестана Владимиром Васильевым

В школе заменена крыша, заменены полы, отремонтированы учебные кабинеты, установлена паровая отопительная система, сообщают власти муниципалитета.

"В прошлом году школа была в ветхом состоянии и на грани закрытия из-за отсутствия средств для восстановления. Благодаря реализации данной программы, инициированной главой Дагестана Владимиром Васильевым, в школе проведена масштабная работа по обновлению и благоустройству", – сказал на церемонии открытия замглавы администрации района Магомед Карагишиев.

Запущенный в 2018 году проект "100 школ", как и дополнивший его в этом году проект "150 школ", предусматривают софинансирование ремонта и строительства учебных заведений из бюджетов муниципалитетов, а также за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.