Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении.