Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
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