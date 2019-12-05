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Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество
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РИА Новости

Медведев и премьер Узбекистана обсудили по телефону сотрудничество

18:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи в аэропорту Ташкента
1 ноября, 16:51
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Абдулла АриповДмитрий МедведевУзбекистанРоссияПолитика
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