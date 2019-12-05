Марафон неограниченных возможностей прошел в Химках

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Марафон неограниченных возможностей прошел в ТЦ "МЕГА-Химки" в Московской области в рамках Международного дня инвалида. Люди с ограниченными возможностями здоровья танцевали, пели и участвовали в спортивных мастер-классах. Об этом сообщил телеканал "360".
На мероприятии выступила трехкратная чемпионка России, Белоруссии и Москвы по танцам на коляске ‒ шестиклассница Ирина Чебарева. Этим видом спорта она занимается полтора года.
"Мой любимый танец ‒ вальс. Ну мне все нравятся, просто вальс ‒ он такой красивый, плавный, грациозный", ‒ рассказала она.
До этого девочка пела, но до вокальной секции добираться было непросто.
В праздничный день на сцену вышли около 10 таких артистов. Они пели и танцевали.
Всем, кто внес большой вклад в развитие доступной среды в Подмосковье, вручили статуэтки.
"Это очень важно: доступная среда есть, в Подмосковье она развивается, и наш губернатор уделяет ей огромное внимание", ‒ отметил Николай Ханин, член Общественной палаты Московской области.
Кроме того, гости марафона попробовали себя в разных видах спорта. На семи интерактивных площадках прошли мастер-классы по фехтованию, стрельбе из лука, настольному теннису и бадминтону. Их провели профессиональные параспортсмены. Там же члены Всероссийского общества инвалидов открыли художественную выставку своих работ.