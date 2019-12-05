Марафон неограниченных возможностей прошел в Химках

Мастер-класс по фехтованию на "Марафоне неограниченных возможностей" в ТЦ "МЕГА-Химки"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Марафон неограниченных возможностей прошел в ТЦ "МЕГА-Химки" в Московской области в рамках Международного дня инвалида. Люди с ограниченными возможностями здоровья танцевали, пели и участвовали в спортивных мастер-классах. Об этом сообщил телеканал Марафон неограниченных возможностей прошел в ТЦ "МЕГА-Химки" в Московской области в рамках Международного дня инвалида. Люди с ограниченными возможностями здоровья танцевали, пели и участвовали в спортивных мастер-классах. Об этом сообщил телеканал "360"

На мероприятии выступила трехкратная чемпионка России, Белоруссии и Москвы по танцам на коляске ‒ шестиклассница Ирина Чебарева. Этим видом спорта она занимается полтора года.

"Мой любимый танец ‒ вальс. Ну мне все нравятся, просто вальс ‒ он такой красивый, плавный, грациозный", ‒ рассказала она.

До этого девочка пела, но до вокальной секции добираться было непросто.

Проще говоря НЕограниченные возможности: жизнь с инвалидностью - не приговор

В праздничный день на сцену вышли около 10 таких артистов. Они пели и танцевали.

Всем, кто внес большой вклад в развитие доступной среды в Подмосковье, вручили статуэтки.

"Это очень важно: доступная среда есть, в Подмосковье она развивается, и наш губернатор уделяет ей огромное внимание", ‒ отметил Николай Ханин, член Общественной палаты Московской области.