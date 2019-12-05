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Новости Подмосковья
2019-12-05T18:35+0300
https://ria.ru/20191205/1562024548.html
Марафон неограниченных возможностей прошел в Химках
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РИА Новости

Марафон неограниченных возможностей прошел в Химках

18:35 05.12.2019
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© Официальный сайт городского округа Химки Московской ОбластиМастер-класс по фехтованию на "Марафоне неограниченных возможностей" в ТЦ "МЕГА-Химки"
Мастер-класс по фехтованию на Марафоне неограниченных возможностей в ТЦ МЕГА-Химки
© Официальный сайт городского округа Химки Московской Области
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Марафон неограниченных возможностей прошел в ТЦ "МЕГА-Химки" в Московской области в рамках Международного дня инвалида. Люди с ограниченными возможностями здоровья танцевали, пели и участвовали в спортивных мастер-классах. Об этом сообщил телеканал "360".
На мероприятии выступила трехкратная чемпионка России, Белоруссии и Москвы по танцам на коляске ‒ шестиклассница Ирина Чебарева. Этим видом спорта она занимается полтора года.
"Мой любимый танец ‒ вальс. Ну мне все нравятся, просто вальс ‒ он такой красивый, плавный, грациозный", ‒ рассказала она.
До этого девочка пела, но до вокальной секции добираться было непросто.
Проще говоря
НЕограниченные возможности: жизнь с инвалидностью - не приговор
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В праздничный день на сцену вышли около 10 таких артистов. Они пели и танцевали.
Всем, кто внес большой вклад в развитие доступной среды в Подмосковье, вручили статуэтки.
"Это очень важно: доступная среда есть, в Подмосковье она развивается, и наш губернатор уделяет ей огромное внимание", ‒ отметил Николай Ханин, член Общественной палаты Московской области.
Кроме того, гости марафона попробовали себя в разных видах спорта. На семи интерактивных площадках прошли мастер-классы по фехтованию, стрельбе из лука, настольному теннису и бадминтону. Их провели профессиональные параспортсмены. Там же члены Всероссийского общества инвалидов открыли художественную выставку своих работ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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