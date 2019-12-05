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Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами
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РИА Новости

Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами

18:15 05.12.2019 (обновлено: 18:20 05.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Часть американских политиков использует русофобию в корыстных интересах, а с приближением президентских выборов 2020 года недоброжелатели в Вашингтоне постараются вновь использовать "российскую карту", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, в последние несколько лет диалог между нашими странами фактически оказался заложником обострившихся противоречий в вашингтонском истеблишменте. Часть его представителей все это время активно нагнетала русофобию в рамках межпартийной борьбы, можно сказать, даже сделала на нее ставку в решении своих корыстных задач. С этой целью, в частности, были придуманы и растиражированы абсолютно бездоказательные инсинуации о российском вмешательстве в американские выборы и сговоре с командой Дональда Трампа", - сказал Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
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Министр отметил, что помимо неизбежного масштабного ущерба для двусторонних связей, подобные действия "спровоцировали общий рост напряженности в международных делах, создав дополнительные риски для глобальной безопасности, за состояние которой Россия и США как обладатели крупнейших ядерных потенциалов исторически несут особую ответственность".
По словам Лаврова, Дональд Трамп, "насколько можно судить, в целом осознает, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном". "Однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы. Будучи реалистами, понимаем, что с учетом приближения новых президентских выборов в Америке наши недоброжелатели могут вновь постараться использовать "российскую карту" и решать собственные проблемы за счет России", - сказал глава МИД РФ.
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