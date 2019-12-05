Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами

Трамп заявил об успехе и "глубоком уважении" к США на саммите НАТО

Трамп заявил об успехе и "глубоком уважении" к США на саммите НАТО

Министр отметил, что помимо неизбежного масштабного ущерба для двусторонних связей, подобные действия "спровоцировали общий рост напряженности в международных делах, создав дополнительные риски для глобальной безопасности, за состояние которой Россия и США как обладатели крупнейших ядерных потенциалов исторически несут особую ответственность".