Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Часть американских политиков использует русофобию в корыстных интересах, а с приближением президентских выборов 2020 года недоброжелатели в Вашингтоне постараются вновь использовать "российскую карту", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, в последние несколько лет диалог между нашими странами фактически оказался заложником обострившихся противоречий в вашингтонском истеблишменте. Часть его представителей все это время активно нагнетала русофобию в рамках межпартийной борьбы, можно сказать, даже сделала на нее ставку в решении своих корыстных задач. С этой целью, в частности, были придуманы и растиражированы абсолютно бездоказательные инсинуации о российском вмешательстве в американские выборы и сговоре с командой Дональда Трампа", - сказал Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
Министр отметил, что помимо неизбежного масштабного ущерба для двусторонних связей, подобные действия "спровоцировали общий рост напряженности в международных делах, создав дополнительные риски для глобальной безопасности, за состояние которой Россия и США как обладатели крупнейших ядерных потенциалов исторически несут особую ответственность".
По словам Лаврова, Дональд Трамп, "насколько можно судить, в целом осознает, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном". "Однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы. Будучи реалистами, понимаем, что с учетом приближения новых президентских выборов в Америке наши недоброжелатели могут вновь постараться использовать "российскую карту" и решать собственные проблемы за счет России", - сказал глава МИД РФ.
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