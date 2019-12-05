В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

"Тридцать первое декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря – рабочим. Только что подписал соответствующий указ", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Глава региона добавил, что это позволит крымчанам спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами.

"Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка", - добавил он.