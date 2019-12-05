В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
"Тридцать первое декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря – рабочим. Только что подписал соответствующий указ", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона добавил, что это позволит крымчанам спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами.
"Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка", - добавил он.
15 июля, 15:00Выходные дни в 2020 году