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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
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РИА Новости

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

17:57 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Крыму
Новогодняя иллюминация в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Новогодняя иллюминация в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.

"Тридцать первое декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря – рабочим. Только что подписал соответствующий указ", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона добавил, что это позволит крымчанам спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами.
"Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка", - добавил он.
Календарь праздничных дней 2020
15 июля, 15:00
Выходные дни в 2020 году
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Новый год—2020Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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