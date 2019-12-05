РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-05T19:57+0300
https://ria.ru/20191205/1562022500.html
Ростуризм: у Сахалина большой потенциал развития экотуризма
https://cdn23.img.ria.ru/images/97051/58/970515849_0:0:2991:1682_1036x0_80_0_0_841b9d762bf7d35ab531eb787f93b858.jpg
РИА Новости

Ростуризм: у Сахалина большой потенциал развития экотуризма

19:57 05.12.2019
143
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкГорнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сахалинская область с учетом ее природных особенностей имеет высокий потенциал в горнолыжном и экологическом туризме, сказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова на пленарном заседании Дальневосточной недели туризма в Южно-Сахалинске.
"Первоочередная задача – сформировать конкурентоспособный турпродукт и привлечь инвестиции в конкретные проекты", — отметила представитель Ростуризма.
По словам заместителя главы правительства Сахалинской области Антона Зайцева, в 2019 году в Сахалинской области прогнозируется турпоток свыше 305 тысяч человек. "Это прирост около 10 процентов к предыдущему году", — пояснил он.
Дальневосточная неделя туризма проходит на Сахалине со 2 по 8 декабря. На мероприятие зарегистрировалось свыше 400 человек. Участвуют представители Камчатки, Чукотки, Приморья, Амурской области и Якутии, регионов Центральной России. А также специалисты отрасли из Китая, Кореи, Японии, Индии, Франции, Ирландии.
Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
4 декабря, 08:00Туризм
Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана
200000
ТуризмтуристыРостуризмТуризмНовости - ТуризмСахалин
Рекомендуем
Новый год в Ялте
Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма
Открытие Рождественских ярмарок в Праге
Туристы назвали лучшие страны для встречи Нового года
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза хутор в Сочи
Горнолыжные курорты Кубани ожидают более 365 тысяч гостей зимой
Путешествия по миру
АТОР рекомендует заранее позаботиться о визах в Европу
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Вид с набережной на Гонконг
Названы самые популярные у путешественников города мира
Блокировка доступа
Фотобанк Shutterstock удалил запрещенный в России контент
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ Ракушка на военном параде на Красной площади, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран из Ейска ответил на приглашение Путина на парад Победы
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
В МИД выступили за восстановление авиасообщения с Грузией
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Депутаты во время заседания Народного совета Донецкой народной республики
В ДНР призвали Киев к выполнению "Минска-2"
Московский Кремль
Москва в 2020 году примет участие в восьми туристических выставках
Лампы
Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году
Съедобные чашки для кофе для авиакомпании Air New Zealand
Новозеландская авиакомпания будет использовать съедобные чашки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния