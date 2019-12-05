Ростуризм: у Сахалина большой потенциал развития экотуризма

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сахалинская область с учетом ее природных особенностей имеет высокий потенциал в горнолыжном и экологическом туризме, сказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова на пленарном заседании Дальневосточной недели туризма в Южно-Сахалинске.

"Первоочередная задача – сформировать конкурентоспособный турпродукт и привлечь инвестиции в конкретные проекты", — отметила представитель Ростуризма.

По словам заместителя главы правительства Сахалинской области Антона Зайцева, в 2019 году в Сахалинской области прогнозируется турпоток свыше 305 тысяч человек. "Это прирост около 10 процентов к предыдущему году", — пояснил он.