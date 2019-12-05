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Удмуртская Республика
2019-12-05T17:50+0300
https://ria.ru/20191205/1562022451.html
Власти Удмуртии открыли две школы после ремонта
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РИА Новости

Власти Удмуртии открыли две школы после ремонта

17:50 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 5 дек - РИА Новости. Две районные школы открылись после капитального ремонта в Удмуртии в рамках реализации республиканской программы капремонта социальных учреждений с материальной помощью благотворителя, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"В Сарапульском районе Удмуртии открыли две школы после капитального ремонта. Ремонт завершен в селе Кигбаево и в деревне Юрино в рамках республиканской программы капитального ремонта социальных учреждений. Кроме того, средства были выделены благотворительным фондом "Сафмар" Михаила Гуцериева",- сообщает пресс-служба.
Бречалов написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в этих школах не было ремонта с момента открытия, и выразил слова благодарности благотворительному фонду в участии в ремонтных работах. "В этом году ситуацию исправили - сделали капитальный ремонт. Теперь жизнь школьников и учителей изменится: в Кигбаевской школе исчезла необходимость во второй смене - стало больше классов, а в Юринской школе, чтобы попасть в столовую, не нужно выходить из здания - она "переехала" внутрь", - отметил Бречалов.
По данным пресс-службы главы Удмуртии, Кигбаевская средняя общеобразовательная школа была построена в 1976 году. В зимнее время в здании было холодно, замены требовали коммуникации. Кроме того, педагоги давно хотели увеличить количество кабинетов за счёт уменьшения их площади.
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"Более 20 лет наша школа работала в две смены. Это было очень неудобно, страдала внеучебная деятельность. Поэтому мы решили сделать перепланировку кабинетов. Они были неоправданно большими, поскольку среднее количество учеников в одном классе нашей школы всего 14 человек. Теперь у нас 17 учебных кабинетов вместо прежних 11. Это позволило нам перейти не только на односменный режим, но и на пятидневку",- цитирует пресс-служба директора школы Марину Шишкину, отмечая, что ремонт шел три месяца и было потрачено почти 5,5 миллиона рублей из бюджета региона, при этом благотворитель помог 500 тысячами рублями.
Вторая школа в селе Юрино, по данным властей, построена в 1975 году, была в аварийном состоянии - рушилась стена. "В капремонт Юринской школы вложено почти в 10 миллионов рублей, из них около 8,5 миллиона из республиканского бюджета и бюджета Сарапульского района, а 1,4 миллиона - это вклад благотворительного фонда "Сафмар", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, в школе отремонтировали фасад и одну из стен здания, отмостку, цоколь, входную группу, заменили окна, дверные блоки, привели в порядок все помещения и санузлы, модернизировали автоматическую пожарную сигнализацию, здесь появился современный пищеблок. "Раньше дети обедали в столовой, которая располагалась в старом здании через дорогу. В ближайшее время будет завершен капремонт ещё одной школы района – в селе Мостовое. Всего в этом году ремонтные работы в разных объёмах будут проведены в 18 образовательных учреждениях Сарапульского района", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
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