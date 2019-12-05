Власти Удмуртии открыли две школы после ремонта

УФА, 5 дек - РИА Новости. Две районные школы открылись после капитального ремонта в Две районные школы открылись после капитального ремонта в Удмуртии в рамках реализации республиканской программы капремонта социальных учреждений с материальной помощью благотворителя, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов

"В Сарапульском районе Удмуртии открыли две школы после капитального ремонта. Ремонт завершен в селе Кигбаево и в деревне Юрино в рамках республиканской программы капитального ремонта социальных учреждений. Кроме того, средства были выделены благотворительным фондом "Сафмар" Михаила Гуцериева",- сообщает пресс-служба.

Бречалов написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в этих школах не было ремонта с момента открытия, и выразил слова благодарности благотворительному фонду в участии в ремонтных работах. "В этом году ситуацию исправили - сделали капитальный ремонт. Теперь жизнь школьников и учителей изменится: в Кигбаевской школе исчезла необходимость во второй смене - стало больше классов, а в Юринской школе, чтобы попасть в столовую, не нужно выходить из здания - она "переехала" внутрь", - отметил Бречалов.

По данным пресс-службы главы Удмуртии, Кигбаевская средняя общеобразовательная школа была построена в 1976 году. В зимнее время в здании было холодно, замены требовали коммуникации. Кроме того, педагоги давно хотели увеличить количество кабинетов за счёт уменьшения их площади.

"Более 20 лет наша школа работала в две смены. Это было очень неудобно, страдала внеучебная деятельность. Поэтому мы решили сделать перепланировку кабинетов. Они были неоправданно большими, поскольку среднее количество учеников в одном классе нашей школы всего 14 человек. Теперь у нас 17 учебных кабинетов вместо прежних 11. Это позволило нам перейти не только на односменный режим, но и на пятидневку",- цитирует пресс-служба директора школы Марину Шишкину, отмечая, что ремонт шел три месяца и было потрачено почти 5,5 миллиона рублей из бюджета региона, при этом благотворитель помог 500 тысячами рублями.

Вторая школа в селе Юрино, по данным властей, построена в 1975 году, была в аварийном состоянии - рушилась стена. "В капремонт Юринской школы вложено почти в 10 миллионов рублей, из них около 8,5 миллиона из республиканского бюджета и бюджета Сарапульского района, а 1,4 миллиона - это вклад благотворительного фонда "Сафмар", - сообщает пресс-служба.