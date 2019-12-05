Кубань стала одним из победителей Международного форума добровольцев

КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Сегодня волонтерское движение Сегодня волонтерское движение Краснодарского края по праву можно назвать сильнейшим в России, поэтому кубанские волонтеры стали одними из победителей Международного форума добровольцев, считает губернатор Вениамин Кондратьев

"Очень символично, что Сочи принимает Международный форум добровольцев как раз в юбилейный год – с зимних Олимпийских игр прошло пять лет. Уже тогда мы смогли продемонстрировать, насколько развито у нас в регионе волонтерское движение. Сегодня волонтерское движение Кубани по праву можно назвать сильнейшим в России. Это ребята, которые в любую минуту готовы оказать помощь", - сказал РИА Новости губернатор. По его словам, именно поэтому волонтеры края - среди победителей форума.

"Это ресурсный центр волонтерства "FORWARD" Сочинского государственного университета. Их проект "Обучение событийных волонтеров Краснодарского края" занял первое место в номинации "Волонтерский центр". Студенты вуза всегда на передовой. Именно они сопровождают мероприятия регионального, всероссийского и даже международного формата. За их спиной такие мероприятия, как Гран-при России "Формулы-1", Всемирные хоровые и военные игры, экономические форумы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу FIFA 2018, саммит Россия – Африка, Всемирная Олимпиада робототехники, чемпионат мира по шахматам и другие знаковые события", - пояснил глава края.

Губернатор добавил, что еще два представителя края принесли первые места. "В номинации "Рожденные помогать" победу одержала Эвелина Гурашкина из Анапы. Ее проект направлен на реабилитацию и возвращение в природу Средиземноморской черепахи Никольского. Победителем стал и Владимир Плехов из Сочи с проектом социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравляю всех ребят с победой и желаю новых успехов и достижений", - добавил губернатор.

По данным региональных властей, сегодня добровольческое движение Краснодарского края самое массовое в России. Оно объединяет 26 тысяч человек, в регионе действует семь волонтерских центров, отряды добровольцев создаются в школах и колледжах.