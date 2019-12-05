Аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина завершилась

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершена аккредитация журналистов на ежегодную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
"Девятнадцатого декабря 2019 года в 12.00 (мск) состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России сообщает о завершении аккредитации журналистов на мероприятие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.
Добавляется, что список журналистов, получивших аккредитацию, будет опубликован 13 декабря на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Кроме того, аккредитованные представители СМИ будут уведомлены о порядке прохода и работы на мероприятии по указанному при заполнении анкеты адресу электронной почты.
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