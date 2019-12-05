Аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина завершилась

"Девятнадцатого декабря 2019 года в 12.00 (мск) состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России сообщает о завершении аккредитации журналистов на мероприятие", - говорится в сообщении.