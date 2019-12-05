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Школьники из России и Индии показали Путину свои разработки
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РИА Новости

Школьники из России и Индии показали Путину свои разработки

17:18 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин осматривает стенд образовательного центра "Сириус"
Владимир Путин осматривает стенд образовательного центра Сириус
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин осматривает стенд образовательного центра "Сириус"
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Школьники из России и Индии показали президенту РФ Владимиру Путину в образовательном центре "Сириус" такие разработки, как уникальный экологически безопасный ядерный энергоисточник, а также роботизированную систему мониторинга за состоянием чайных плантаций.
В четверг президент ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус". Индийский участник программы рассказал президенту о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника.
"Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности.
"Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества", - сказал президент РФ.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Доброволец России"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Доброволец России
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме "Доброволец России"
Он подчеркнул, что Индия большая и великая страна, и источники чистой энергии для нее крайне важны.
Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для удобрения почвы, уничтожения вредителей или сбора урожая.
В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.
Флаги России и Индии
13 ноября, 07:33
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Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинСочиРоссияИндияТехнологии
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