Школьники из России и Индии показали Путину свои разработки

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Школьники из Школьники из России Индии показали президенту РФ Владимиру Путину в образовательном центре " Сириус " такие разработки, как уникальный экологически безопасный ядерный энергоисточник, а также роботизированную систему мониторинга за состоянием чайных плантаций.

В четверг президент ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус". Индийский участник программы рассказал президенту о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника.

"Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности.

"Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что Индия большая и великая страна, и источники чистой энергии для нее крайне важны.

Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для удобрения почвы, уничтожения вредителей или сбора урожая.