Школьники из России и Индии показали Путину свои разработки

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Школьники из России и Индии показали президенту РФ Владимиру Путину в образовательном центре "Сириус" такие разработки, как уникальный экологически безопасный ядерный энергоисточник, а также роботизированную систему мониторинга за состоянием чайных плантаций.
В четверг президент ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус". Индийский участник программы рассказал президенту о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника.
"Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности.
"Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества", - сказал президент РФ.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Доброволец России"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме "Доброволец России"
Он подчеркнул, что Индия большая и великая страна, и источники чистой энергии для нее крайне важны.
Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для удобрения почвы, уничтожения вредителей или сбора урожая.
В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.
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