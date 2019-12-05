Москва ждет реакцию ООН и СЕ на ликвидацию русских школ в Эстонии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия надеется на активную позицию ООН , ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационных действий Эстонии по ликвидации русских школ, заявили в четверг в МИД России

"Власти Эстонии продолжают деструктивную линию на ликвидацию русскоязычного образования. На днях муниципальное собрание эстонского города Кейла приняло решение закрыть со следующего учебного года единственное общеобразовательное учреждение на русском языке", — говорится в комментарии российского дипведомства.

В качестве аргумента Таллин использует "лживый тезис о необходимости интеграции русскоязычной молодежи", отметили в российском МИД.

"Как и в случае со скандальным объединением в городе Кохтла-Ярве двух русско- и одной эстоноязычной гимназий в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке, со школой города Кейла решение было принято вопреки мнению учеников и их родителей. Более того, проводящим мирные акции протестов НПО грозят уголовным преследованием. Судьба Кейла и Кохтла-Ярве в ближайшее время может также постигнуть русскоязычные школы в городах Калласте и Тарту", — сказали в дипведомстве.

"Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллина в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идет о схожих ситуациях в других странах", — подчеркнули в министерстве.

В последнее время многие политики в Эстонии высказываются за полный перевод образования на государственный язык. Эстонские власти утверждают, что перевод обучения во всех школах страны на эстонский язык повысит конкурентоспособность русскоязычных жителей страны, однако представители русской общины считают, что результатом такого перевода станет значительное ухудшение понимания преподаваемых предметов, обеднение словарного запаса, плохая успеваемость, значительный рост учебной нагрузки русских детей.