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Новости Подмосковья
2019-12-05T16:41+0300
https://ria.ru/20191205/1562018584.html
Очистные сооружения на полигоне в Шатуре достроят до конца года
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РИА Новости

Очистные сооружения на полигоне в Шатуре достроят до конца года

16:41 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтроительная техника на полигоне твердых бытовых отходов, где проводится рекультивация
Строительная техника на полигоне твердых бытовых отходов, где проводится рекультивация
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. До конца 2019 года на полигоне в Шатуре закончится первый этап рекультивации. Сейчас там завершают подготовительные работы: строительство коллектора и очистных сооружений. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Полностью мусорный полигон закроют в 2022 году, а сейчас там строят станцию очистки фильтрата.
По словам главы городского округа Шатура Андрея Келлера, в следующем году построят 600-кубовую емкость для технически очищенной воды. Помимо этого будет готов открытый пожарный водоем на две тысячи кубов.
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"Планируем пройти еще экспертизу двух этапов рекультивации полигона. Первый ‒ это строительство активной дегазации и строительство мусоросортировочного комплекса", – добавил Келлер.
Сейчас до 300 тонн твердых коммунальных отходов привозят на полигон каждый лень.
После его закрытия мусор отправится в сортировочный комплекс, где отходы будут разделены на две категории: вторсырье и так называемые хвосты. Их отвезут на комплексы по термическому обезвреживанию или действующие полигоны.
Мусорный полигон в Шатуре работал с 1964 года. Но уже в 2022 году свалка полностью закроется. До этого момента нужно закончить подготовительные работы. На первый этап рекультивации выделили свыше 150 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяШатураМосковская область
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