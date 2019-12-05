Очистные сооружения на полигоне в Шатуре достроят до конца года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. До конца 2019 года на полигоне в Шатуре закончится первый этап рекультивации. Сейчас там завершают подготовительные работы: строительство коллектора и очистных сооружений. Об этом рассказал телеканал До конца 2019 года на полигоне в Шатуре закончится первый этап рекультивации. Сейчас там завершают подготовительные работы: строительство коллектора и очистных сооружений. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Полностью мусорный полигон закроют в 2022 году, а сейчас там строят станцию очистки фильтрата.

По словам главы городского округа Шатура Андрея Келлера, в следующем году построят 600-кубовую емкость для технически очищенной воды. Помимо этого будет готов открытый пожарный водоем на две тысячи кубов.

"Планируем пройти еще экспертизу двух этапов рекультивации полигона. Первый ‒ это строительство активной дегазации и строительство мусоросортировочного комплекса", – добавил Келлер.

Сейчас до 300 тонн твердых коммунальных отходов привозят на полигон каждый лень.

После его закрытия мусор отправится в сортировочный комплекс, где отходы будут разделены на две категории: вторсырье и так называемые хвосты. Их отвезут на комплексы по термическому обезвреживанию или действующие полигоны.