РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T16:30+0300
https://ria.ru/20191205/1562013439.html
Источник в МИД назвал разногласия Турции и НАТО мышиной возней
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/65/1561946572_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_d65457d5e38a0d8bc1e2e8af68bb1c5e.jpg
РИА Новости

Источник в МИД назвал разногласия Турции и НАТО мышиной возней

16:30 05.12.2019
406
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве назвали "мышиной возней" возникшие разногласия между Турцией и странами НАТО вокруг принятия плана альянса по защите Прибалтики и Польши, сказал журналистам высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Это все мышиная возня", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг принятия плана альянса.
Как сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянса ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Вчера, 14:56
В Турции считают неизбежным обновление стратегии безопасности НАТО
1230002
Обсудить 0
МИД РФНАТОТурцияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
В Турции считают неизбежным обновление стратегии безопасности НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии восстановленного пешеходного моста в районе КПП Станица Луганская
Помощник Зеленского рассказал о плане "Б" Киева по Донбассу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал наращивание военных бюджетов стран НАТО
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению
Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков
Пленарное заседание Верховной рады Украины. 5 декабря 2019
В Раде подрались депутаты "Слуги народа"
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
ЕС призвал Турцию не подрывать региональную стабильность
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Эмблема на форме сотрудника полиции
Жителя Москвы осудили за нападение на полицейского в Краснодаре
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков призвал не ждать прорывов на "нормандском саммите"
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния