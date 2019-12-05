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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-05T17:54+0300
https://ria.ru/20191205/1562010467.html
Парламентское Собрание одобрило проект союзного бюджета на 2020 год
https://cdn25.img.ria.ru/images/156200/90/1562009088_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5c933e90ae94426c77e3a21c0d84ddab.jpg
РИА Новости

Парламентское Собрание одобрило проект союзного бюджета на 2020 год

17:54 05.12.2019
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© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияПарламентское Собрание направило проект бюджета Союзного государства на 2020 год на утверждение в Высший Государственный Совет.
Парламентское Собрание направило проект бюджета Союзного государства на 2020 год на утверждение в Высший Государственный Совет.
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Парламентское Собрание направило проект бюджета Союзного государства на 2020 год на утверждение в Высший Государственный Совет.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Проект бюджета Союзного государства был рассмотрен парламентариями 20 — 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания.

Проект бюджета Союзного государства был рассмотрен парламентариями 20 – 21 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербурге в ходе мероприятий пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания.
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Проект бюджета Союзного государства был рассмотрен парламентариями 20 — 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Создание проекта бюджета Союзного государства на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства. В комиссиях Парламентского Собрания были обсуждены разделы документа, касающиеся профиля их деятельности, внесены замечания и предложения по изменению и дополнению статей бюджета.

Формирование проекта бюджета Союзного государства на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства.
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Создание проекта бюджета Союзного государства на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства. В комиссиях Парламентского Собрания были обсуждены разделы документа, касающиеся профиля их деятельности, внесены замечания и предложения по изменению и дополнению статей бюджета.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияДепутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам рассмотрели ход реализации союзных программ и мероприятий в гуманитарной сфере, а также приоритетные направления деятельности в 2020 году.
Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам рассмотрели ход реализации союзных программ и мероприятий в гуманитарной сфере, а также приоритетные направления деятельности в 2020 году.
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Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам рассмотрели ход реализации союзных программ и мероприятий в гуманитарной сфере, а также приоритетные направления деятельности в 2020 году.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияУсилия депутатов Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью были сосредоточены на координации взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере миграционной политики, а также контроле эффективности выполнения союзных программ и мероприятий в сфере безопасности.
Усилия депутатов Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью были сосредоточены на координации взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере миграционной политики, а также контроле эффективности выполнения союзных программ и мероприятий в сфере безопасности.
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Усилия депутатов Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью были сосредоточены на координации взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере миграционной политики, а также контроле эффективности выполнения союзных программ и мероприятий в сфере безопасности.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

В рамках рассмотрения вопроса о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике одобрили перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета.

В рамках рассмотрения вопроса о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства О бюджете Союзного государства на 2020 год депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике одобрили перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета.
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В рамках рассмотрения вопроса о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике одобрили перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияУчастники заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий рассмотрели вопросы, связанные с реализацией союзных программ и мероприятий. Особое внимание было уделено Программе совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Участники заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий рассмотрели вопросы, связанные с реализацией союзных программ и мероприятий.
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Участники заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий рассмотрели вопросы, связанные с реализацией союзных программ и мероприятий. Особое внимание было уделено Программе совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ компетенции деятельности Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике находятся вопросы функционирования СМИ Союзного государства. Кроме того, депутаты принимают участие в работе министерств Беларуси и России по выработке необходимых механизмов совместных действий для отмены роуминга на территории Беларуси и России.
В компетенции деятельности Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике находятся вопросы функционирования СМИ Союзного государства.
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В компетенции деятельности Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике находятся вопросы функционирования СМИ Союзного государства. Кроме того, депутаты принимают участие в работе министерств Беларуси и России по выработке необходимых механизмов совместных действий для отмены роуминга на территории Беларуси и России.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по внешней политике инициировали подготовку Заявления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по внешней политике инициировали подготовку Заявления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по внешней политике инициировали подготовку Заявления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияСодействие унификации законодательства Беларуси и России является одной из основных задач Парламентского Собрания. Координацию этой работы ведет Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
Содействие унификации законодательства Беларуси и России является одной из основных задач Парламентского Собрания. Координацию этой работы ведет Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
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Содействие унификации законодательства Беларуси и России является одной из основных задач Парламентского Собрания. Координацию этой работы ведет Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам принимают участие в работе по формированию бюджета Союзного государства, осуществляют функции по финансовому контролю за исполнением бюджета Союзного государства.

Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам принимают участие в работе по формированию бюджета Союзного государства, осуществляют функции по финансовому контролю за исполнением бюджета Союзного государства.
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Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам принимают участие в работе по формированию бюджета Союзного государства, осуществляют функции по финансовому контролю за исполнением бюджета Союзного государства.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Обсуждение вопросов развития интеграции Беларуси и России продолжается и в перерывах между заседаниями.

На фото: депутаты Парламентского Собрания Анатолий Хищенко, Светлана Герасимович и Елена Афанасьева.

Обсуждение вопросов развития интеграции Беларуси и России продолжается и в перерывах между заседаниями.
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Обсуждение вопросов развития интеграции Беларуси и России продолжается и в перерывах между заседаниями.

На фото: депутаты Парламентского Собрания Анатолий Хищенко, Светлана Герасимович и Елена Афанасьева.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияМероприятия Парламентского Собрания проходят с участием представителей СМИ.
Мероприятия Парламентского Собрания проходят с участием представителей СМИ.
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Мероприятия Парламентского Собрания проходят с участием представителей СМИ.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутаты Парламентского Собрания дают комментарии по основным вопросам строительства Союзного государства.

На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Арефьев.

Депутат Парламентского Собрания Николай Арефьев.
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Депутаты Парламентского Собрания дают комментарии по основным вопросам строительства Союзного государства.

На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Арефьев.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутат Парламентского Собрания Сергей Рахманов.

Депутат Парламентского Собрания Сергей Рахманов
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Депутат Парламентского Собрания Сергей Рахманов.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутат Парламентского Собрания Валерий Гайдукевич.

Депутат Парламентского Собрания Валерий Гайдукевич
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Депутат Парламентского Собрания Валерий Гайдукевич.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Депутат Парламентского Собрания Валерий Воронецкий.

Депутат Парламентского Собрания Валерий Воронецкий
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Депутат Парламентского Собрания Валерий Воронецкий.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Заседание Совета Парламентского Собрания России и Беларуси состоялось 20 ноября 2019 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Заседание Совета Парламентского Собрания России и Беларуси состоялось 20 ноября 2019 года в Таврическом дворце г. Санкт-Петербурга.
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Заседание Совета Парламентского Собрания России и Беларуси состоялось 20 ноября 2019 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и заместитель Председателя Парламентского Собрания Иван Мельников обсудили с председателями Комиссий Парламентского Собрания центральный вопрос Совета — принятие бюджета Союзного государства на 2020 год.

Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и заместитель Председателя Парламентского Собрания Иван Мельников
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Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и заместитель Председателя Парламентского Собрания Иван Мельников обсудили с председателями Комиссий Парламентского Собрания центральный вопрос Совета — принятие бюджета Союзного государства на 2020 год.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания

Открытие 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 21 ноября 2019 года. Здесь же в 1996 году было подписано Соглашение об образовании Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии.

Открытие 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялось в г. Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 21 ноября 2019 года.
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Открытие 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 21 ноября 2019 года. Здесь же в 1996 году было подписано Соглашение об образовании Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии.

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ ходе сессии парламентарии единогласно приняли Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе сессии парламентарии единогласно приняли Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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В ходе сессии парламентарии единогласно приняли Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияПринятие бюджета Союзного государства на 2020 год депутатами Парламентского Собрания в ходе заседания 57-й сессии Парламентского Собрания.
Принятие бюджета Союзного государства на 2020 год депутатами Парламентского Собрания в ходе заседания 57-й сессии Парламентского Собрания.
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Принятие бюджета Союзного государства на 2020 год депутатами Парламентского Собрания в ходе заседания 57-й сессии Парламентского Собрания.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ соответствии с Договором о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием Союза Беларуси и России бюджет вносится в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
В соответствии с Договором о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием Союза Беларуси и России бюджет вносится в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
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В соответствии с Договором о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием Союза Беларуси и России бюджет вносится в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
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