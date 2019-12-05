Парламентское Собрание одобрило проект союзного бюджета на 2020 год

© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания Усилия депутатов Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью были сосредоточены на координации взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере миграционной политики, а также контроле эффективности выполнения союзных программ и мероприятий в сфере безопасности.