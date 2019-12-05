Парламентское Собрание одобрило проект союзного бюджета на 2020 год

Создание проекта бюджета Союзного государства на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства. В комиссиях Парламентского Собрания были обсуждены разделы документа, касающиеся профиля их деятельности, внесены замечания и предложения по изменению и дополнению статей бюджета.
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Создание проекта бюджета Союзного государства на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства. В комиссиях Парламентского Собрания были обсуждены разделы документа, касающиеся профиля их деятельности, внесены замечания и предложения по изменению и дополнению статей бюджета.
Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам рассмотрели ход реализации союзных программ и мероприятий в гуманитарной сфере, а также приоритетные направления деятельности в 2020 году.
Усилия депутатов Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью были сосредоточены на координации взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере миграционной политики, а также контроле эффективности выполнения союзных программ и мероприятий в сфере безопасности.
В рамках рассмотрения вопроса о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике одобрили перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета.
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В рамках рассмотрения вопроса о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике одобрили перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета.
Участники заседания Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий рассмотрели вопросы, связанные с реализацией союзных программ и мероприятий. Особое внимание было уделено Программе совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В компетенции деятельности Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике находятся вопросы функционирования СМИ Союзного государства. Кроме того, депутаты принимают участие в работе министерств Беларуси и России по выработке необходимых механизмов совместных действий для отмены роуминга на территории Беларуси и России.
Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по внешней политике инициировали подготовку Заявления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по внешней политике инициировали подготовку Заявления Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Содействие унификации законодательства Беларуси и России является одной из основных задач Парламентского Собрания. Координацию этой работы ведет Комиссия Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам принимают участие в работе по формированию бюджета Союзного государства, осуществляют функции по финансовому контролю за исполнением бюджета Союзного государства.
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Депутаты — члены Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам принимают участие в работе по формированию бюджета Союзного государства, осуществляют функции по финансовому контролю за исполнением бюджета Союзного государства.
Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и заместитель Председателя Парламентского Собрания Иван Мельников обсудили с председателями Комиссий Парламентского Собрания центральный вопрос Совета — принятие бюджета Союзного государства на 2020 год.
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Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и заместитель Председателя Парламентского Собрания Иван Мельников обсудили с председателями Комиссий Парламентского Собрания центральный вопрос Совета — принятие бюджета Союзного государства на 2020 год.
Открытие 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 21 ноября 2019 года. Здесь же в 1996 году было подписано Соглашение об образовании Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии.
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Открытие 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялось в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 21 ноября 2019 года. Здесь же в 1996 году было подписано Соглашение об образовании Парламентского Собрания Сообщества России и Белоруссии.
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