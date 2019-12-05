РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-05T16:54+0300
https://ria.ru/20191205/1562009243.html
Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров
https://cdn25.img.ria.ru/images/156200/94/1562009456_766:0:4407:2048_1036x0_80_0_0_b19907f44ba826ef1193a015c86209a0.jpg
РИА Новости

Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров

16:54 05.12.2019
1646
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Клип на песню Into the Unknown, которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме "Холодное сердце 2", за несколько дней набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.
Главная героиня пытается понять, чей голос и куда постоянно зовет ее, а также выяснить, почему она может все замораживать.
Композиция Into the Unknown продолжает тему, связанную с оскароносным хитом Let It Go из первой части, где Эльза поет о том, что хочет быть собой.
В сиквеле "Холодного сердца", вышедшего в прокат в конце ноября, волшебница вместе с Анной, Кристоффом, оленем Свэном и снеговиком Олафом отправляется в опасное путешествие, чтобы разобраться с прошлым.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
29 ноября, 05:59Культура
Названа лучшая песня из "Холодного сердца 2"
1211126
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney CompanyYouTube
Рекомендуем
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Прохожие во время снегопада в Москве
ЦОДД посоветовал московским водителям отказаться от поездок на машине
Пленарное заседание Верховной рады Украины. 5 декабря 2019
В Раде подрались депутаты "Слуги народа"
Компрессорная установка на месторождении природного газа
"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Здание Министерства иностранных дел России
Москва ждет реакцию ООН и СЕ на ликвидацию русских школ в Эстонии
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Кадр из фильма Бешеный бык
Роберт Де Ниро рассказал, какая роль ему далась тяжелее всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния