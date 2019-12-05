Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Клип на песню Into the Unknown, которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме "Холодное сердце 2", за несколько дней набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.
Главная героиня пытается понять, чей голос и куда постоянно зовет ее, а также выяснить, почему она может все замораживать.
Композиция Into the Unknown продолжает тему, связанную с оскароносным хитом Let It Go из первой части, где Эльза поет о том, что хочет быть собой.
В сиквеле "Холодного сердца", вышедшего в прокат в конце ноября, волшебница вместе с Анной, Кристоффом, оленем Свэном и снеговиком Олафом отправляется в опасное путешествие, чтобы разобраться с прошлым.
29 ноября, 05:59КультураНазвана лучшая песня из "Холодного сердца 2"