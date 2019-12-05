В ОЭЗ "Калуга" началось строительство фабрики обоев

КАЛУГА, 5 дек – РИА Новости. Церемония закладки камня в строительство фабрики по производству современных обоев DECO GROUP состоялась на территории ОЭЗ "Калуга", объем инвестиций в производство составил порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
"Производственная мощность будущего предприятия - более 3 миллионов рулонов обоев в год. Спектр выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение на российском рынке, увеличить экспорт в другие страны. Общий объем инвестиций в проект составил 1,41 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На новом предприятии будет создано 59 новых рабочих мест.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" общей площадью более 1 тысячи гектаров имеет две расположенные в разных частях Калужской области площадки – в Людиновском и Боровском районах. В настоящее время в ОЭЗ расположены 16 резидентов. На территории действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.