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Калужская область
Калужская область
2019-12-05T15:32+0300
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В ОЭЗ "Калуга" началось строительство фабрики обоев
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РИА Новости

В ОЭЗ "Калуга" началось строительство фабрики обоев

15:32 05.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФабрика обоев
Фабрика обоев
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Фабрика обоев. Архивное фото
КАЛУГА, 5 дек – РИА Новости. Церемония закладки камня в строительство фабрики по производству современных обоев DECO GROUP состоялась на территории ОЭЗ "Калуга", объем инвестиций в производство составил порядка 1,4 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
"Производственная мощность будущего предприятия - более 3 миллионов рулонов обоев в год. Спектр выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение на российском рынке, увеличить экспорт в другие страны. Общий объем инвестиций в проект составил 1,41 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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2 декабря, 21:41Калужская область
"Русский продукт" под Калугой запустил производство овсяных хлопьев
На новом предприятии будет создано 59 новых рабочих мест.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" общей площадью более 1 тысячи гектаров имеет две расположенные в разных частях Калужской области площадки – в Людиновском и Боровском районах. В настоящее время в ОЭЗ расположены 16 резидентов. На территории действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.
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Калужская областьКалугаКалужская областьЭкономика
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