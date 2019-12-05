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Грузия контактирует с Германией по делу об убийстве в Берлине
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РИА Новости

Грузия контактирует с Германией по делу об убийстве в Берлине

15:18 05.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСовременный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 дек – РИА Новости. Грузинская сторона находится в контакте с немецкой по вопросам, связанным с расследованием убийства в Берлине своего гражданина, заявили РИА Новости в МИД Грузии.
"Мы на связи с немецкими партнерами с целью получения дополнительной информации. Будем действовать координировано с ними", - заявили в пресс-службе ведомства.
МИД Грузии не уточнил фамилию и имя убитого. При этом в четверг лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки обвинил руководство страны в бездействии и игнорировании дела об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. "Позиция "Грузинской мечты" в отношении Хангошвили, как при жизни, так и после его убийства, является примером драматичной эрозии нашей национальной безопасности", - отметил он.
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В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГрузииДмитрий ПесковМоскваГрузияБерлин (город)В мире
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