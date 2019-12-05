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В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе

15:11 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обеспокоены запросом Киева по продлению сроков для окончания работ на участке отвода сил в районе поселка Петровское до 5 января 2020 года.
"Вызывает беспокойство тот факт, что украинская сторона в СЦКК запросила продление гарантий безопасности до 5 января 2020 года для продолжения мероприятий, предусмотренных планом-графиком, и которые, согласно ему, должны были быть завершены в полном объеме 4 декабря 2019 года", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
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По имеющимся в ведомстве данным, украинские силовики продолжают проводить в пределах участка разведения сил и средств противоминные мероприятия. "Также остается незавершенным демонтаж всех фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что данные мероприятия, согласно договоренностям, должны проходить синхронно и быть завершены в течение 30 дней, а любые отклонения от плана-графика должны фиксироваться Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
"Расцениваем такие действия украинской стороны как намеренное затягивание выполнения договоренностей,.. ведущее к срыву согласованных сроков, что в свою очередь создает прецедент для блокирования новых договоренностей", - заявил представитель ведомства.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, 22 ноября стороны приступили к демонтажу фортификационных сооружений.
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