В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе

"Вызывает беспокойство тот факт, что украинская сторона в СЦКК запросила продление гарантий безопасности до 5 января 2020 года для продолжения мероприятий, предусмотренных планом-графиком, и которые, согласно ему, должны были быть завершены в полном объеме 4 декабря 2019 года", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.