Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу

"Планируется, что основная часть правительственного гранта будет потрачена на строительство новой школы в Лебедяни, возведение в регионе спортивных объектов, а также дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков и инфраструктурных вопросов. Это наши первоочередные задачи", – сказал глава региона.