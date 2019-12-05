Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу

ЛИПЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Липецкая область вошла в число 50 российских регионов, которые получат федеральный грант в размере 887,2 миллиона рублей, по результатам оценки эффективности работы органов исполнительной власти, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Планируется, что основная часть правительственного гранта будет потрачена на строительство новой школы в Лебедяни, возведение в регионе спортивных объектов, а также дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков и инфраструктурных вопросов. Это наши первоочередные задачи", – сказал глава региона.