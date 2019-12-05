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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-05T15:00+0300
https://ria.ru/20191205/1562007338.html
Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу

15:00 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Липецкая область вошла в число 50 российских регионов, которые получат федеральный грант в размере 887,2 миллиона рублей, по результатам оценки эффективности работы органов исполнительной власти, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Планируется, что основная часть правительственного гранта будет потрачена на строительство новой школы в Лебедяни, возведение в регионе спортивных объектов, а также дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков и инфраструктурных вопросов. Это наши первоочередные задачи", – сказал глава региона.
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