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Богданов обсудил с послом Ирака ситуацию в стране
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Ирака ситуацию в стране

14:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Республики Ирак в Москве Абдурахманом Хусейни ситуацию в Ираке на фоне внутриполитического кризиса, а также вопросы развития российско-иракского сотрудничества, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Богданов принял Хусейни по его просьбе 5 декабря.
"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке в свете продолжающегося в этой стране внутриполитического кризиса", - отметили в МИД РФ.
Был также затронут ряд практических аспектов дальнейшего поступательного развития российско-иракского взаимовыгодного многопланового сотрудничества, добавили в министерстве.
Пригород Багдада
4 декабря, 10:33
В Ираке задержали заместителя лидера ИГ* аль-Багдади
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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Михаил БогдановМИД РФИракРоссияВ мире
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