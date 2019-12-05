Медведев поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками

"Я хочу, пользуясь этим случаем и этой возможностью, сказать, что, хотя сегодня 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году, с этим интервью связано. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали и не болели, чтобы все было хорошо в новом году", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.