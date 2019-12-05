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Медведев поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками
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РИА Новости

Медведев поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками

14:46 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками.
"Я хочу, пользуясь этим случаем и этой возможностью, сказать, что, хотя сегодня 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году, с этим интервью связано. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали и не болели, чтобы все было хорошо в новом году", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" прошел в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк".
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