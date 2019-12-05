Липецкая область вошла в число победителей конкурса Росздравнадзора

ЛИПЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Достижения Липецкой области в сфере здравоохранения отмечены премией II степени "За качество и безопасность медицинской деятельности" ежегодного конкурса, который проводит Росздравнадзор, сообщил губернатор региона . Достижения Липецкой области в сфере здравоохранения отмечены премией II степени "За качество и безопасность медицинской деятельности" ежегодного конкурса, который проводит Росздравнадзор, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

В конкурсе, цель которого выявить регионы с наиболее высоким уровнем качества и безопасности медицинской деятельности участвуют 85 субъектов РФ. Оцениваются достижения по таким показателям, как диспансеризация населения, оказание скорой и неотложной помощи, доступности лекарственной помощи льготным категориям граждан, уровень оснащенности современным диагностическим оборудованием и количество исследований на нем, а также показатели проводимых операций пациентам с острым коронарным синдромом – всего по тридцати семи позициям.

Артамонов отметил, что показатель смертности от сердечно – сосудистых заболеваний в Липецкой области снизился на 10% благодаря своевременной диспансеризации населения. Летом этого года в регионе появились передвижные медицинские пункты, благодаря которым областные специалисты сами выезжали в отдаленные села и обследовали пациентов. Повлияла на статистику и модернизация оборудования. Современные аппараты для диагностики пришли в районные больницы.

Выявляемость онкологических заболеваний в Липецкой области в 2019 году также на 10% стала выше, чем в среднем по стране. Сокращение времени оказания первичной медицинской помощи онкобольным губернатор Артамонов считает важной задачей.

"Для этого в медицинских организациях откроются шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Увеличение продолжительности жизни - главная задача регионального здравоохранения. Цель - достичь к 2024 году средней продолжительности жизни липчан 78 лет, а к 2030 году -80 лет", - сказал РИА Новости глава региона.