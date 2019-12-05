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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-05T14:31+0300
https://ria.ru/20191205/1562005197.html
Липецкая область вошла в число победителей конкурса Росздравнадзора
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/99/1488629980_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2727fb0d20d1962988e09601d228673d.jpg
РИА Новости

Липецкая область вошла в число победителей конкурса Росздравнадзора

14:31 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Достижения Липецкой области в сфере здравоохранения отмечены премией II степени "За качество и безопасность медицинской деятельности" ежегодного конкурса, который проводит Росздравнадзор, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В конкурсе, цель которого выявить регионы с наиболее высоким уровнем качества и безопасности медицинской деятельности участвуют 85 субъектов РФ. Оцениваются достижения по таким показателям, как диспансеризация населения, оказание скорой и неотложной помощи, доступности лекарственной помощи льготным категориям граждан, уровень оснащенности современным диагностическим оборудованием и количество исследований на нем, а также показатели проводимых операций пациентам с острым коронарным синдромом – всего по тридцати семи позициям.
Артамонов отметил, что показатель смертности от сердечно – сосудистых заболеваний в Липецкой области снизился на 10% благодаря своевременной диспансеризации населения. Летом этого года в регионе появились передвижные медицинские пункты, благодаря которым областные специалисты сами выезжали в отдаленные села и обследовали пациентов. Повлияла на статистику и модернизация оборудования. Современные аппараты для диагностики пришли в районные больницы.
Выявляемость онкологических заболеваний в Липецкой области в 2019 году также на 10% стала выше, чем в среднем по стране. Сокращение времени оказания первичной медицинской помощи онкобольным губернатор Артамонов считает важной задачей.
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"Для этого в медицинских организациях откроются шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Увеличение продолжительности жизни - главная задача регионального здравоохранения. Цель - достичь к 2024 году средней продолжительности жизни липчан 78 лет, а к 2030 году -80 лет", - сказал РИА Новости глава региона.
Высокой оценки деятельности со стороны федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения липчане удостаиваются второй раз. В 2018 году регион стал победителем в номинации "Снижение смертности от злокачественных новообразований".
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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