Политолог прокомментировал слова премьера Болгарии о "Турецком потоке"

По его словам, София отказалась от строительства на своей территории трубопровода "Южного потока", чтобы угодить своим "спонсорам".

"Потом появился "Турецкий поток", после чего они забегали интенсивно и начали говорить, что их неправильно поняли. Понимая, что у них мимо носа пронесли серьезный проект, который сулил им серьезные прибыли", — заявил Мартынов.

Он напомнил, что скоро "Турецкий поток" будет запущен. При этом политолог сравнил это событие с "экзистенциальным щелчком по носу" из-за сложных исторических отношений Болгарии и Турции. Контролировать газопровод, по словам политолога, будет Анкара.

"У кого хаб, тот и главный, который будет отправлять направо-налево, получать прибыль," — заявил эксперт.

Мартынов считает, что контроль над газопроводом будет использоваться для выстраивания региональной политики с Южной Европой.

Он отметил, что Болгарии не стоило заниматься глупостями и "дешевым политическим шантажом".