Политолог прокомментировал слова премьера Болгарии о "Турецком потоке"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Политолог Алексей Мартынов заявил с "360", что попытки Болгарии "строить козни" против строительство "Турецкого потока" не увенчались успехом.
По его словам, София отказалась от строительства на своей территории трубопровода "Южного потока", чтобы угодить своим "спонсорам".
"Потом появился "Турецкий поток", после чего они забегали интенсивно и начали говорить, что их неправильно поняли. Понимая, что у них мимо носа пронесли серьезный проект, который сулил им серьезные прибыли", — заявил Мартынов.
Он напомнил, что скоро "Турецкий поток" будет запущен. При этом политолог сравнил это событие с "экзистенциальным щелчком по носу" из-за сложных исторических отношений Болгарии и Турции. Контролировать газопровод, по словам политолога, будет Анкара.
Вчера, 10:09Сказано в эфиреВыстрел в ногу. Эксперт о затягивании строительства "Турецкого потока"Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.
"У кого хаб, тот и главный, который будет отправлять направо-налево, получать прибыль," — заявил эксперт.
Мартынов считает, что контроль над газопроводом будет использоваться для выстраивания региональной политики с Южной Европой.
Он отметил, что Болгарии не стоило заниматься глупостями и "дешевым политическим шантажом".
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что задержка строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, вызвана "обязательными процедурами" Евросоюза.
Две нитки газопровода "Турецкий поток" проходят по дну Черного моря. Мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Одна из них предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-восточной Европы.
19 апреля 2018, 10:00Газопровод "Турецкий поток"