Врачи рассказали об ожидающих трансплантацию сахалинских близнецах

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Близнецы из Близнецы из Южно-Сахалинска , нуждающиеся в трансплантации почек, готовятся к операции, их состояние с некоторыми улучшениями, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Ранее мама 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова сообщила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их им удалили) может пройти в середине января 2020 года. Первую операцию проводил Михаил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов.

После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия приняли решение провести трансплантацию только у Каабака.

"Дети готовятся к трансплантации, состояние их с некоторыми улучшениями", - сказала Байбарина журналистам.

Она добавила, что проведены консилиумы по всем детям, ожидающим трансплантации. Они показали, по ее словам, что "возможно применить те препараты, которые обычно применяет Михаил Михайлович" (Каабак). Минздрав выделил необходимый объем средств для проведения трансплантаций, добавила она.