Госдума разрешила парламентариям и госслужащим управлять НКО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о совершенствовании законодательства РФ в части противодействия коррупции, документ позволит депутатам, сенаторам и госслужащим участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями без иностранного участия с предварительным уведомлением об этом их палаты парламента или госоргана.

Авторами инициативы являются депутаты от " Единой России " во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и первым зампредом комитета Эрнестом Валеевым. Поправка об управлении НКО была внесена в законопроект ко второму чтению.

Законом предполагается, что в шестимесячный срок, установленный для привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не будут включаться периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу.

Как отметил Пискарев, теперь бесполезным занятием станут попытки чиновников, в отношении которых назначена антикоррупционная проверка, срочно лечь в больницу или уехать в отпуск. "Из срока, установленного для привлечения к дисциплинарной ответственности по фактам коррупции, мы исключаем периоды нахождения на больничном, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу. Избежать ответственности за коррупционные правонарушения таким способом теперь просто не удастся", - заявил журналистам депутат.

Во втором чтении Госдума поддержал ряд поправок, в частности, что парламентарии и госслужащие смогут участвовать в управлении НКО на безвозмездной основе с условием обязательного уведомления об этом палаты или госоргана, где они работают.