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Госдума разрешила парламентариям и госслужащим управлять НКО
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РИА Новости

Госдума разрешила парламентариям и госслужащим управлять НКО

13:18 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о совершенствовании законодательства РФ в части противодействия коррупции, документ позволит депутатам, сенаторам и госслужащим участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями без иностранного участия с предварительным уведомлением об этом их палаты парламента или госоргана.
Авторами инициативы являются депутаты от "Единой России" во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и первым зампредом комитета Эрнестом Валеевым. Поправка об управлении НКО была внесена в законопроект ко второму чтению.
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Законом предполагается, что в шестимесячный срок, установленный для привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не будут включаться периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу.
Как отметил Пискарев, теперь бесполезным занятием станут попытки чиновников, в отношении которых назначена антикоррупционная проверка, срочно лечь в больницу или уехать в отпуск. "Из срока, установленного для привлечения к дисциплинарной ответственности по фактам коррупции, мы исключаем периоды нахождения на больничном, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу. Избежать ответственности за коррупционные правонарушения таким способом теперь просто не удастся", - заявил журналистам депутат.
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Во втором чтении Госдума поддержал ряд поправок, в частности, что парламентарии и госслужащие смогут участвовать в управлении НКО на безвозмездной основе с условием обязательного уведомления об этом палаты или госоргана, где они работают.
Эти изменения "также будут способствовать повышению эффективности деятельности самих некоммерческих организаций", что "весьма значимо, поскольку основной целью деятельности НКО является удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан (социальных, благотворительных, правозащитных, культурных, спортивных, образовательных, научных и других)", добавил глава комитета.
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Василий ПискаревЭрнест ВалеевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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