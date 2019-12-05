В Омской области оборудуют высокотехнологичный медцентр

ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Межрайонным высокотехнологичным медицинским центром для всего севера Межрайонным высокотехнологичным медицинским центром для всего севера Омской области должна стать Тарская центральная больница (город Тара), она войдет в региональную инфарктно-инсультную сеть клиник, сообщил губернатор региона Александр Бурков.

В четверг глава региона провел традиционную встречу с представителями регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Омской области. На встрече активисты регионального отделения ОНФ представили Буркову предложения по совершенствованию медпомощи пациентам с сердечными патологиями и другим вопросам, связанным с реализацией национального проекта в сфере здравоохранения.

В 2020 году в Омской области на совершенствование медицинской помощи пациентам с инфарктом и инсультом в рамках нацпроекта предусмотрено финансирование в объеме почти 200 миллионов рублей. В частности, на следующий год запланировано создание второго Регионального сосудистого центра на базе омской БСМП №1.

"Но за 650 километров из Усть-Ишима везти пациентов в Омск – очень далеко. Мы должны в Таре оказывать специализированную помощь. Задача стоит как минимум дооснастить созданное в этом году первичное сосудистое отделение. Тарская центральная больница должна стать межрайонным высокотехнологичным медицинским центром для севера региона", - сказал губернатор.

Эксперты ОНФ посчитали идею создания в Таре второго в регионе медицинского центра подобного областной клинической больнице в Омске целесообразной. По словам члена регионального штаба Ивана Воронцова, реально уже в следующем году выйти в Тарской ЦРБ на выполнение операций на сонных артериях.