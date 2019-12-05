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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2019-12-05T13:06+0300
https://ria.ru/20191205/1561998291.html
В Омской области оборудуют высокотехнологичный медцентр
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40862/15/408621519_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4a8fcef59a9d11808d13d7a4ea164800.jpg
РИА Новости

В Омской области оборудуют высокотехнологичный медцентр

13:06 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Межрайонным высокотехнологичным медицинским центром для всего севера Омской области должна стать Тарская центральная больница (город Тара), она войдет в региональную инфарктно-инсультную сеть клиник, сообщил губернатор региона Александр Бурков.
В четверг глава региона провел традиционную встречу с представителями регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Омской области. На встрече активисты регионального отделения ОНФ представили Буркову предложения по совершенствованию медпомощи пациентам с сердечными патологиями и другим вопросам, связанным с реализацией национального проекта в сфере здравоохранения.
В 2020 году в Омской области на совершенствование медицинской помощи пациентам с инфарктом и инсультом в рамках нацпроекта предусмотрено финансирование в объеме почти 200 миллионов рублей. В частности, на следующий год запланировано создание второго Регионального сосудистого центра на базе омской БСМП №1.
"Но за 650 километров из Усть-Ишима везти пациентов в Омск – очень далеко. Мы должны в Таре оказывать специализированную помощь. Задача стоит как минимум дооснастить созданное в этом году первичное сосудистое отделение. Тарская центральная больница должна стать межрайонным высокотехнологичным медицинским центром для севера региона", - сказал губернатор.
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Эксперты ОНФ посчитали идею создания в Таре второго в регионе медицинского центра подобного областной клинической больнице в Омске целесообразной. По словам члена регионального штаба Ивана Воронцова, реально уже в следующем году выйти в Тарской ЦРБ на выполнение операций на сонных артериях.
Воронцов выступил с инициативой разработки региональной программы "Инфарктная и инсультная сеть" с участием в ней специализированных медицинских учреждений, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Формирование такой сети медцентров предполагает создание системы индивидуального учета пациентов и распределения в спеццентры для проведения высокотехнологичной операции с дальнейшим переводом на реабилитацию.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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