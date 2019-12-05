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Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций
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РИА Новости

Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций

13:02 05.12.2019
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© Фото : АНО «РСВ»Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций
Конкурс Лидеры России будет развиваться за счет новых специализаций
© Фото : АНО «РСВ»
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" будет развиваться, в том числе, за счет введения новых специализаций, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров на панельной дискуссии "Россия – страна возможностей: время социальных лифтов", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.
"В этом году в рамках "Лидеров России" мы проводим эксперимент – помимо основного конкурса у нас проходят специализации: "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии". Мы хотим понять потребности наших участников, что мы можем им предложить в рамках таких специальных направлений конкурса. В будущем число специализаций будет возрастать", – привели в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей" слова Комиссарова.
Выступавшие на сессии отметили, что сегодня в рамках платформы "Россия – страна возможностей" тема социальной ответственности и волонтерства внедряется и в другие профессиональные конкурсы – "Мой первый бизнес" для школьников, "Я профессионал" для студентов, "Цифровой прорыв" для IT-специалистов и другие.
Как отметил Комиссаров, на форуме "собрались не только волонтеры, которых мы называем событийными, а еще и добровольцы, которые участвуют в самых разных проектах: они помогают детям, они помогают инвалидам".
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"На нашей платформе уже 22 проекта, и во всех, так или иначе, присутствуют такие истории, где участники демонстрируют свою активность. В "Лидерах России" нужно реализовать любой социальный проект. Для меня самое ценное, что конкурс заканчивается, а проекты остаются", – сказал он.
На форуме работает стенд проекта "Сердце лидера", где все можно узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах от самих участников конкурса "Лидеры России".
"В рамках прошлого конкурса "Лидеры России" участниками было реализовано свыше 1000 проектов. Однако большинство финалистов и победителей конкурса по велению души продолжают осуществлять свои проекты и сейчас", - отмечается в сообщении.
О своих социальных проектах на панельной дискуссии рассказали два победителя конкурса "Лидеры России". Так, руководитель направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" Борис Изюмов реализует проект "Боевая слава", который решает проблему утраты неоцифрованных фронтовых писем, а также личных исторических документов о Великой Отечественной войне. Вместе с единомышленниками Борис проводит для школьников Уроки Памяти и Славы, где рассказывает о героях войны, обучает работать с фронтовыми письмами и онлайн-архивами.
В свою очередь, советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев представил проект "Доступный Театр", в основе которого лежит идея познакомить наиболее социально незащищенные слои населения с лучшими постановками театров страны. В онлайн-режиме или в записи спектакли транслируют в центрах социальной активности населения, домах престарелых, детских домах и других соцучреждениях.
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В Международном форуме добровольцев принимают участие более 6500 волонтеров из 120 стран мира. Основные треки форума – полезная и деловая программы. На стенде платформы "Россия – страна возможностей" гости форума могут предложить свои темы для форума "Россия – страна возможностей" следдующего года, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии. Кроме того, для них доступна демоверсия теста конкурса управленцев "Лидеры России" – "Сравни себя с лидером".
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