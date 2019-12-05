Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" будет развиваться, в том числе, за счет введения новых специализаций, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров на панельной дискуссии "Россия – страна возможностей: время социальных лифтов", которая прошла в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

"В этом году в рамках "Лидеров России" мы проводим эксперимент – помимо основного конкурса у нас проходят специализации: "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии". Мы хотим понять потребности наших участников, что мы можем им предложить в рамках таких специальных направлений конкурса. В будущем число специализаций будет возрастать", – привели в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей" слова Комиссарова.

Выступавшие на сессии отметили, что сегодня в рамках платформы "Россия – страна возможностей" тема социальной ответственности и волонтерства внедряется и в другие профессиональные конкурсы – "Мой первый бизнес" для школьников, "Я профессионал" для студентов, "Цифровой прорыв" для IT-специалистов и другие.

Как отметил Комиссаров, на форуме "собрались не только волонтеры, которых мы называем событийными, а еще и добровольцы, которые участвуют в самых разных проектах: они помогают детям, они помогают инвалидам".

"На нашей платформе уже 22 проекта, и во всех, так или иначе, присутствуют такие истории, где участники демонстрируют свою активность. В "Лидерах России" нужно реализовать любой социальный проект. Для меня самое ценное, что конкурс заканчивается, а проекты остаются", – сказал он.

На форуме работает стенд проекта "Сердце лидера", где все можно узнать о различных социальных, волонтерских и экологических проектах от самих участников конкурса "Лидеры России".

"В рамках прошлого конкурса "Лидеры России" участниками было реализовано свыше 1000 проектов. Однако большинство финалистов и победителей конкурса по велению души продолжают осуществлять свои проекты и сейчас", - отмечается в сообщении.

О своих социальных проектах на панельной дискуссии рассказали два победителя конкурса "Лидеры России". Так, руководитель направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" Борис Изюмов реализует проект "Боевая слава", который решает проблему утраты неоцифрованных фронтовых писем, а также личных исторических документов о Великой Отечественной войне. Вместе с единомышленниками Борис проводит для школьников Уроки Памяти и Славы, где рассказывает о героях войны, обучает работать с фронтовыми письмами и онлайн-архивами.

В свою очередь, советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев представил проект "Доступный Театр", в основе которого лежит идея познакомить наиболее социально незащищенные слои населения с лучшими постановками театров страны. В онлайн-режиме или в записи спектакли транслируют в центрах социальной активности населения, домах престарелых, детских домах и других соцучреждениях.