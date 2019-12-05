Медведев о поликлиниках: в сараях невозможно лечить людей

"Нужны инвестиции в саму "первичку". Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт, потому что в сарае невозможно лечить людей. Туда же нужно будет, конечно, дополнительно закупить медицинское оборудование, хотя мы его и покупали в последние годы, но все равно дозакупить. Вот это важнейшие направления. И этим нужно будет заниматься всем вместе, поскольку каждый регион должен в это будет тоже вложиться. В общей сложности мы прикинули - на реформу вот такую первичного звена... нам потребуется где-то в районе 550 миллиардов рублей за ближайшие несколько лет. Пока обсуждали здесь перспективу в пять лет, жизнь показывает, что... цифра будет и больше", - сказал Медведев.