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Смоленская область
Смоленская область
2019-12-05T12:44+0300
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На Смоленщине в 2020 году стартуют две губернаторские программы
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РИА Новости

На Смоленщине в 2020 году стартуют две губернаторские программы

12:44 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СМОЛЕНСК, 5 дек – РИА Новости. Новый, 2020 год, в Смоленской области начнется с реализации двух крупных проектов, которые так или иначе связаны с безопасностью детей, сообщил губернатор области Алексей Островский, выступая на совещании с членами региональной администрации.
В пресс-службе администрации области утонили, что оба проекта инициированы непосредственного главой региона. Первый касается обустройства тротуаров во всех муниципальных образованиях области при проведении реконструкции и ремонта дорог. В первую очередь, это касается территорий, прилегающих к образовательным учреждениям.
На совещании Островский напомнил, что ранее давал поручение предусмотреть при реконструкции дорог обязательное оборудование тротуарами тех мест, где их не было изначально.
"В первую очередь - возле школ и детских садов, а также других социальных учреждений. Не допустимо, чтобы дети ходили по обочинам проезжей части и подвергали себя опасности, особенно в темное время суток. В связи с этим с 2020 года мы развернем специальную губернаторскую программу", - сказал Островский.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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Он определил ответственных за ее исполнение. Курировать программу будут два замгубернатора. Одному из них поручено во взаимодействии с муниципалитетами в рамках разработки программы рассчитать, в какие средства она обойдется региональному бюджету.
Второй губернаторский проект направлен на оснащение мягким покрытием всех детских площадок, существующих на территории области. Соответствующее поручение по реализации этой программы дано профильному заместителю губернатора.
"Оборудовать безопасным покрытием необходимо, в первую очередь, именно те детские площадки, на которых фиксируется наиболее высокий уровень травматической опасности. Выполнять программу начнем с конца этого года и полномасштабно развернем ее с начала следующего", - сказал губернатор, поручив вместе с главами муниципалитетов проанализировать ситуацию и установить точное количество подобных игровых площадок, а также рассчитать, какие денежные средства на эти цели потребуются.
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Смоленская областьАлексей Островский
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