На Смоленщине в 2020 году стартуют две губернаторские программы

СМОЛЕНСК, 5 дек – РИА Новости. Новый, 2020 год, в Смоленской области начнется с реализации двух крупных проектов, которые так или иначе связаны с безопасностью детей, сообщил губернатор области . Новый, 2020 год, в Смоленской области начнется с реализации двух крупных проектов, которые так или иначе связаны с безопасностью детей, сообщил губернатор области Алексей Островский , выступая на совещании с членами региональной администрации.

В пресс-службе администрации области утонили, что оба проекта инициированы непосредственного главой региона. Первый касается обустройства тротуаров во всех муниципальных образованиях области при проведении реконструкции и ремонта дорог. В первую очередь, это касается территорий, прилегающих к образовательным учреждениям.

На совещании Островский напомнил, что ранее давал поручение предусмотреть при реконструкции дорог обязательное оборудование тротуарами тех мест, где их не было изначально.

"В первую очередь - возле школ и детских садов, а также других социальных учреждений. Не допустимо, чтобы дети ходили по обочинам проезжей части и подвергали себя опасности, особенно в темное время суток. В связи с этим с 2020 года мы развернем специальную губернаторскую программу", - сказал Островский.

Он определил ответственных за ее исполнение. Курировать программу будут два замгубернатора. Одному из них поручено во взаимодействии с муниципалитетами в рамках разработки программы рассчитать, в какие средства она обойдется региональному бюджету.

Второй губернаторский проект направлен на оснащение мягким покрытием всех детских площадок, существующих на территории области. Соответствующее поручение по реализации этой программы дано профильному заместителю губернатора.