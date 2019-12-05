В Ростовской области торжественно закрылся Год театра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Артисты Артисты Ростовской области показали более 2 тысяч спектаклей в Год театра, который торжественно закрылся в регионе в среду вечером, сообщает правительство области.

"В Год театра в Ростовской области прошло 200 знаковых мероприятий, создано 70 постановок. Донские театры показали более 2 тысяч спектаклей", - сказал губернатор области Василий Голубев на церемонии закрытия.

Он уточнил, что региональное правительство поддержало все творческие инициативы: на организацию деятельности театров в этом году было направлено около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств, на укреплении материально-технической базы театров из областного бюджета выделено более 680 миллионов рублей.

Ремонт, обновление инженерного оборудования проведены в театре имени Горького, Музыкальном, театрах Новочеркасска, Таганрога, Волгодонска. Во все ростовские театры приобретено современное звукотехническое, световое оборудование, инструменты, одежда сцены.

В этом году был проведен VI Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия", представивший ростовчанам 16 спектаклей ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ростовская область была достойно представлена во Всероссийском театральном марафоне, проведено девять масштабных театральных фестивалей.