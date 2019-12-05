РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
2019-12-05T12:43+0300
https://ria.ru/20191205/1561996914.html
В Ростовской области торжественно закрылся Год театра
https://cdn25.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:0:3940:2217_1036x0_80_0_0_5f936ec470386c0ac850948d257ef180.jpg
РИА Новости

В Ростовской области торжественно закрылся Год театра

12:43 05.12.2019
45
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Артисты Ростовской области показали более 2 тысяч спектаклей в Год театра, который торжественно закрылся в регионе в среду вечером, сообщает правительство области.
"В Год театра в Ростовской области прошло 200 знаковых мероприятий, создано 70 постановок. Донские театры показали более 2 тысяч спектаклей", - сказал губернатор области Василий Голубев на церемонии закрытия.
Он уточнил, что региональное правительство поддержало все творческие инициативы: на организацию деятельности театров в этом году было направлено около 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств, на укреплении материально-технической базы театров из областного бюджета выделено более 680 миллионов рублей.
Ремонт, обновление инженерного оборудования проведены в театре имени Горького, Музыкальном, театрах Новочеркасска, Таганрога, Волгодонска. Во все ростовские театры приобретено современное звукотехническое, световое оборудование, инструменты, одежда сцены.
Елочные украшения на новогодней елке
Вчера, 11:17
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин
В этом году был проведен VI Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия", представивший ростовчанам 16 спектаклей ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ростовская область была достойно представлена во Всероссийском театральном марафоне, проведено девять масштабных театральных фестивалей.
Многое было сделано для популяризации искусства среди молодежи и школьников. На XVIII Молодежных Дельфийских играх, которые принимала Ростовская область, сборная команда региона заняла первое место. Текущий год в Ростовской области прошел также под знаком Года народного творчества.
000000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Ростовские власти профинансируют строительство новой больницы
Елочные украшения на новогодней елке
В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкая область вошла в число победителей конкурса Росздравнадзора
Улица Фрунзе в Липецке
В Липецке врачу-офтальмологу вручили первый "губернаторский миллион"
Диспансеризация
В Оренбуржье пожилых людей организованно доставляют на диспансеризацию
На улицах города Черкесска
Службы занятости КЧР в 2019 году трудоустроили четыре тысячи человек
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Липецкая область получит 887,2 млн рублей за эффективную работу
Губернатор Омской области Александр Бурков
Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области получит развитие
Пожарная техника
Камчатка закупила новую противопожарную технику
Старшеклассники за ноутбуками
Удмуртия получит 3,5 млн руб рамках реализации программы "Образование"
Повседневная жизнь
В Омской области оборудуют высокотехнологичный медцентр
Омск
В омских колледжах по нацпроекту откроются современные мастерские
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
В Кизляре благоустроены 11 дворовых и общественных территорий
Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Битаров: власти должны создавать условия для развития бизнеса
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
Васильев: Дагестан потратит на улучшение водоснабжения 2 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
Лента новостейМолния