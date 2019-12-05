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В Минфине не оценили идею МЭР по расширению института "золотой акции"
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РИА Новости

В Минфине не оценили идею МЭР по расширению института "золотой акции"

12:20 05.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал странной идеей подготовленный Минэкономразвития законопроект о расширении института "золотой акции" на большую приватизацию.
"Странная вещь – "золотая акция". Мне концепция "золотой акции" в принципе не очень нравится. Она существует у нас в целом ряде компаний, и мы ее периодически отменяем", - сказал Моисеев журналистам.
Минэкономразвития ранее предложило расширить случаи, когда правительство РФ сможет сохранить специальное право на участие в управлении крупных компаний – "золотую акцию" - при приватизации, независимо от количества акций в собственности государства. Сейчас этот инструмент применяется при приватизации стратегических предприятий, перечень которых утвержден указом президента РФ. Авторы инициативы предложили расширить эту практику и на другие крупные компании, имеющие значение для обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.
"Это смешивает разницу между префами (привилегированными акциями – ред.) и обычными акциями. Если у вас обычная акция – значит, у вас есть право управлять. Если у вас есть акции, и нет права управлять – то это префы", - заявил Моисеев.
Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов, но и Минфин и Минэкономразвития выступали за их максимальное вовлечение в приватизацию. Возврат к вопросу о "большой приватизации" в условиях профицитного бюджета финансово-экономический блок правительства объясняет необходимостью снижать долю государства в экономике и повышать, таким образом, эффективность компаний.
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Алексей МоисеевМинистерство финансов РФМоскваРоссияЭкономика
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