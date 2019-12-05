В Минфине не оценили идею МЭР по расширению института "золотой акции"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал странной идеей подготовленный Минэкономразвития законопроект о расширении института "золотой акции" на большую приватизацию.

"Странная вещь – "золотая акция". Мне концепция "золотой акции" в принципе не очень нравится. Она существует у нас в целом ряде компаний, и мы ее периодически отменяем", - сказал Моисеев журналистам.

Минэкономразвития ранее предложило расширить случаи, когда правительство РФ сможет сохранить специальное право на участие в управлении крупных компаний – "золотую акцию" - при приватизации, независимо от количества акций в собственности государства. Сейчас этот инструмент применяется при приватизации стратегических предприятий, перечень которых утвержден указом президента РФ. Авторы инициативы предложили расширить эту практику и на другие крупные компании, имеющие значение для обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

"Это смешивает разницу между префами (привилегированными акциями – ред.) и обычными акциями. Если у вас обычная акция – значит, у вас есть право управлять. Если у вас есть акции, и нет права управлять – то это префы", - заявил Моисеев.