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Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян
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РИА Новости

Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян

12:13 05.12.2019 (обновлено: 13:00 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам этого года может составить 0,2-0,3 процента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Он отметил, что в последние годы доходы россиян в силу целого ряда причин снижались, но за последние девять месяцев этот тренд изменился.

"И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный: может быть, 0,2-0,3 процента", — заключил глава правительства.

Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
318011266
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевЭкономика
Популярные комментарии
речь по всей видимости идет о тех долларовых миллиардерах чье благосостояние в 2019 году приросло парой тройкой миллиардов долларов.
5 декабря, 12:36
Zakharov Denis
3600110
Ну не справляется он с должностью, не по Сеньке шапка.
5 декабря, 12:16
zastan76
2400501
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