Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам этого года может составить 0,2-0,3 процента, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Он отметил, что в последние годы доходы россиян в силу целого ряда причин снижались, но за последние девять месяцев этот тренд изменился.
"И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный: может быть, 0,2-0,3 процента", — заключил глава правительства.