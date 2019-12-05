Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП

"Вот сейчас у нас бюджет профицитный. Мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - сказал Медведев.