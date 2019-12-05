Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.
"Вот сейчас у нас бюджет профицитный. Мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - сказал Медведев.