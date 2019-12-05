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В Москве эвакуировали школу после анонимного звонка о "минировании"
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РИА Новости

В Москве эвакуировали школу после анонимного звонка о "минировании"

12:08 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Не менее 700 человек эвакуировали в четверг днем из школы на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников и посетителей Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Гагаринского, Хорошевского, Черемушкинского, Таганского и Тимирязевского районных судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах.
"Из школы №760, расположенной по двум адресам - на Ярославском шоссе, 147 и улица Лосевская, 9 после звонков с угрозой взрыва эвакуировали свыше 700 учеников и преподавателей", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга идет с прошлой недели, все угрозы оказались ложными.
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