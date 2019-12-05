В Москве эвакуировали школу после анонимного звонка о "минировании"

Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников и посетителей Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Гагаринского, Хорошевского, Черемушкинского, Таганского и Тимирязевского районных судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах.

"Из школы №760, расположенной по двум адресам - на Ярославском шоссе, 147 и улица Лосевская, 9 после звонков с угрозой взрыва эвакуировали свыше 700 учеников и преподавателей", - сказал собеседник агентства.